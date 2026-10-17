Haaland marcou duas vezes na vitória do Manchester City sobre o Ipswich - Oli Scarff / AFP

Haaland marcou duas vezes na vitória do Manchester City sobre o IpswichOli Scarff / AFP

Publicado 17/10/2026 13:00

O Manchester City segue na liderança do Campeonato Inglês . Em um jogo animado e com polêmicas, os Citizens venceram o Ipswich Town por 3 a 2, neste sábado (17), no Etihad Stadium, pela sétima rodada da competição nacional, e seguem com 100% de aproveitamento. Haaland, duas vezes, e Foden, marcaram para os donos da casa, enquanto Meade e Flemming descontaram para os visitantes.

Com a vitória, o Manchester City chegou a 21 pontos e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Já o Ipswich Town, por sua vez, cai para o décimo lugar e continua com nove pontos. O time de Enzo Maresca volta a campo contra o AEK Atenas, na próxima terça-feira (20), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa.

Líder do Campeonato Inglês, o Manchester City aproveitou o mando de campo e teve o domínio das ações no primeiro tempo. O time comandado por Enzo Maresca abriu o placar aos 18 minutos, após Phil Foden completar o cruzamento de Doku. Porém, apenas dois minutos depois, o Ipswich surpreendeu e empatou com Maeda, que recebeu lançamento de Ouattara e venceu Guéhi na corrida.

Apesar do susto, o Manchester City conseguiu retomar o controle do jogo e voltou a ficar na frente aos 33 minutos, com Haaland. O camisa 9 recebeu cruzamento de Kovacic e marcou de cabeça. Já na etapa final, o norueguês marcou pela segunda vez, aos 23, após receber passe de Ndiaye e bater cruzado sem chance de defesa para o goleiro Walton.

Na reta final, Haaland chegou a marcar pela terceira vez, mas o gol foi anulado. Na origem do lance, o VAR identificou um pênalti para o Ipswich Town, que descontou com Flemming. Nos acréscimos, os visitantes deram um susto, mas não conseguiram evitar a derrota. O City, por outro lado, viu Haaland e Semenyo deixarem o campo com dores após o apito final.