Haaland marcou duas vezes na vitória do Manchester City sobre o IpswichOli Scarff / AFP
Manchester City vence Ipswich e segue na liderança do Inglês
Citizens sofrem no fim, mas conseguem segurar vantagem e seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional
Thiago Mendes avalia desgaste do Vasco após derrota para o São Paulo
Meio-campista analisou o revés do Cruz-Maltino por 1 a 0 para o Tricolor Paulista, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro
Vasco perde para o São Paulo e amplia drama no Brasileiro
Cruz-Maltino foi superado pelo Tricolor Paulista por 1 a 0, no Morumbis, e não consegue respirar na briga contra o rebaixamento
Técnico do Barcelona rasga elogios a Yamal: 'Melhor jogador do mundo'
Hansi Flick fez questão de exaltar o jovem atacante depois da goleada por 5 a 2 sobre o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol
Tite valoriza primeira vitória à frente do Botafogo: ‘Volume grande’
Técnico aprovou a atuação do Glorioso no triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Militão volta a ser relacionado pelo Real Madrid após quase seis meses
Zagueiro brasileiro estará à disposição de José Mourinho para o duelo com o Sevilla, às 16h (de Brasília), neste domingo (18)
Tiquinho celebra primeiro gol em retorno ao Botafogo: ‘Feliz demais’
Atacante foi o responsável por garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
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