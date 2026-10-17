João Pedro na vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Everton na Premier League - PETER POWELL / AFP

João Pedro na vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Everton na Premier LeaguePETER POWELL / AFP

Publicado 17/10/2026 11:57 | Atualizado 17/10/2026 11:58

Chelsea venceu o Everton por 2 a 0, fora de casa, na manhã deste sábado (17), pelo Campeonato Inglês, com dois gols do português Pedro Neto. Contudo, o jogo ficou marcada pelo choque entre Dibu Martínez e Jarrad Branthwaite.

A partida ficou paralisada por quase dez minutos no segundo tempo devido a uma pancada que o goleiro argentino recebeu na cabeça. Após deixar o campo com o auxílio de uma maca, Martínez foi encaminhado diretamente ao hospital, de acordo com informações da "ESPN".

O brasileiro João Pedro fez uma partida bem discreta apesar de ter participado bem ofensivamente, enquanto seu compatriota Estévão, sequer entrou em campo.

Resumo da partida



Na etapa inicial do jogo, não houve muitas chances claras de gol, sem grandes perigos para os goleiros. O Everton chegou a assustar Dibu Martínez com uma cabeçada do zagueiro Barry, após um escanteio bem cobrado. Depois, foi a vez do Chelsea, com Moisés Caicedo acertando a trave e Pedro Neto forçando Pickford a fazer uma boa defesa.

O segundo tempo começou bastante movimentado e, com apenas um minuto de bola rolando, Pedro Neto abriu o placar. Depois disso, o jogo voltou a ficar morno e truncado. Aos 20 minutos da etapa final, ocorreu o incidente com Dibu Martínez, que esfriou a partida novamente. O goleiro foi retirado de campo sob vaias e aplausos da torcida no Hill Dickinson Stadium, que ainda não havia entendido a gravidade da situação.

Pouco depois, o Chelsea teve a oportunidade de ampliar o placar em um contra-ataque de três jogadores contra um, mas João Pedro acabou chutando em cima do goleiro após receber o passe do camisa 10, Cole Palmer.

Por fim, próximo ao apito final, os Blues sofreram uma falta nas proximidades da área adversária. A cobrança parou na barreira, mas, após a bola rebater algumas vezes entre jogadores de ambas as equipes, ela sobrou nos pés de Pedro Neto, que aproveitou a oportunidade e ampliou o placar para 2 a 0, garantindo seu segundo gol na partida.

Com a vitória, o Chelsea chegou a 13 pontos em sete jogos, ultrapassando momentaneamente o Brentford e ocupando a quarta colocação. Por outro lado, o Everton permaneceu na sexta posição, com 10 pontos.