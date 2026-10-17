João Pedro na vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Everton na Premier LeaguePETER POWELL / AFP
Em jogo discreto de João Pedro, Chelsea bate Everton no Inglês
A partida ficou marcada pelo choque entre o goleiro argentino, vice-campeão mundial, e o zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton
Resumo da partida
Em jogo discreto de João Pedro, Chelsea bate Everton no Inglês
A partida ficou marcada pelo choque entre o goleiro argentino, vice-campeão mundial, e o zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton
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