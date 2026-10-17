José Mourinho será técnico do Real - Divulgação / Benfica

José Mourinho será técnico do RealDivulgação / Benfica

Publicado 17/10/2026 10:15

O treinador português do Real Madrid, José Mourinho reservou novamente um espaço de sua entrevista coletiva para defender Vinicius Junior , na manhã neste sábado (17),. O camisa 7 merengue está sendo muito criticado por suas atuações recentes e pela suspensão de quatro jogos que recebeu após ser expulso na vitória por 1 a 0, contra o Villareal, no Campeonato Espanhol.

Na visão do experiente técnico, Vini tem uma mentalidade muito forte para suportar a pressão excessiva que recebe diariamente dos torcedores. Ele garante que, se estivesse no lugar do brasileiro, já teria deixado o Real Madrid, diante da enorme quantidade de opções que o jogador tem para se transferir.

"É um cara espetacular, muito fácil de conviver. Gosto muito dele, é fantástico. Tem um valor enorme porque consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se fosse eu, ele provavelmente não estaria aqui.", disse, aproveitando também para elogiar o pessoal do atleta.

O treinador ainda acrescentou: "No verão passado, eu teria forçado uma transferência para um país ou grupo de clubes e rivais onde ele seria respeitado. Por amor ao clube e à cidade, porque ele acredita que as coisas podem melhorar, renovou o contrato e continua com esse sorriso. As pessoas podem influenciá-lo negativamente porque ele é humano, mas não acho que ninguém possa tirar essa alegria dele", garantiu Mourinho.

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No último sábado (10), Vini foi expulso contra o Villarreal após puxar o cabelo de um adversário. O caso foi a julgamento, e a decisão final foi a suspensão por quatro partidas do Campeonato Espanhol , devido à gravidade da agressão. Mesmo assim, o astro brasileiro esteve disponível para atuar contra a Roma durante a semana, pela Champions League, mas voltou a ter uma atuação abaixo do esperado.

Ao ser questionado sobre, o treinador português respondeu: "O Vinicius teve uma partida muito difícil. O principal culpado pelo desempenho dele foi o Gasperini (técnico da Roma), que nos atacou por apenas uma ala. Três homens contra o Cucurella e ele (...) Sabíamos como eles iriam marcar individualmente, e o Vini precisava segurar a bola ou sofrer uma falta.", comentou sobre o jogo do ponta.

Por fim, Mourinho completou falando sobre a intensidade do futebol nos dias atuais e sugeriu que Vinicius deve ser titular novamente contra o o RB Leipizig, nesta quarta-feira, às 16h (Brasília), no Santiago Bernabéu.

"Mas é só isso. Não é nada demais. Fiz cinco substituições. Faz parte do futebol. A intensidade é extremamente alta, e é difícil jogar a 320 km/h por 90 minutos. O futuro do Vini está em trabalhar mais do que aqueles que têm que jogar todas as partidas. Sem prometer nada, acho que ele será titular na Liga dos Campeões", finalizou o português.