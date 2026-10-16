Bellingham em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid acerta renovação de Bellingham até 2031
Jogador, de 23 anos, chegou ao clube espanhol em 2023 e se tornou peça fundamental no elenco; são 150 jogos, com 49 gols e 34 assistências
Torcida do Flamengo cobra minutos a reforço: 'Tinha que furar fila'
Anthony Valencia, de 23 anos, chegou ao Rubro-Negro em setembro; até então, atuou por seis minutos e em dois jogos não foi nem relacionado
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Expulso no duelo de ida, em La Bombonera, colombiano é um dos destaques do Cruz-Maltino em 2026; Pedro Emanuel procura alternativa à altura
Vasco reconhece dívida de R$1,7 milhões com ex-atacante
Ribamar atuou no Vasco durante duas temporadas, mas nunca se firmou como titular da equipe; durante a passagem, marcou apenas oito gols
Estudiantes recorre ao TAS para ter Rojo contra o Flamengo
O clube argentino tenta reverter a decisão da Conmebol, que recusou a inscrição do zagueiro para o confronto na semifinal da Libertadores
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Fraizer Campbell relata dependência em Snus durante a carreira, confessa piora após a aposentadoria e afirma estar livre há seis meses
Léo Ortiz valoriza empate sem gols com Estudiantes: 'Pequena vantagem'
Zagueiro admitiu que equipe 'não conseguiu fazer o melhor' no jogo de ida, mas se mostrou otimista por vaga na final da Libertadores
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