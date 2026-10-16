Bellingham em campo pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Bellingham em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 16/10/2026 14:32

Um dos destaques do elenco do Real Madrid, Jude Bellingham, de 23 anos, acertou sua renovação com o clube espanhol até junho de 2031. O inglês terá a oficialização do novo contrato em breve. As informações são do jornal espanhol "AS".

Bellingham chegou ao Real Madrid em junho de 2023 e tinha contrato até o fim da temporada de 2028/2029. O clube espanhol desembolsou algo em torno de 103 milhões de euros ao Borussia Dortmund, da Alemanha na ocasião.

Desde que assinou com os merengues, Bellingham conquistou três títulos: um Intercontinental, uma Liga dos Campeões e um Campeonato Espanhol. Ele se tornou peça fundamental no elenco do Real Madrid nas últimas temporadas. No total, o inglês entrou em campo em 150 partidas, anotou 49 gols e deu 34 assistências pelo Real Madrid.

Pela seleção da Inglaterra, Bellingham fez sua estreia em novembro de 2020. Ele disputou as duas últimas Copas do Mundo. No total, o jovem tem 60 partidas e 14 gols pelo English Team.

Nas últimas semanas, o jornal espanhol "OK Diario" afirmou que Jude Bellingham já viveu um momento conturbado extracampo com outra estrela do Real Madrid: Kyllian Mbappé. A confusão chegou a necessitar de uma intervenção de outras pessoas.

Dirigentes do Real Madrid pediram ao camisa 10 da seleção da Inglaterra que tivesse "paciência e ignorasse certos incidentes". O jornal espanhol contou que Bellingham aceitou dar uma "trégua" e ajudar a instituição a reconstruir o relacionamento.

Outro ponto de atrito entre Mbappé e o elenco do Real Madrid seria a percepção de que o francês faz tudo do próprio jeito. Um episódio durante a última Data Fifa, por exemplo, causou estranhamento entre os jogadores. Enquanto atletas lesionados ou não convocados por suas seleções treinaram juntos no centro de treinamento de Valdebebas, o camisa 10 só retornou a Madri na última segunda-feira e realizou atividades sozinho, à tarde. Embora tivesse autorização do clube, sua ausência chamou a atenção dos companheiros, já que ele havia se lesionado após a primeira partida da França nesta janela internacional.