Léo Ortiz em ação contra o Estudiantes, nesta quinta (15) - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em ação contra o Estudiantes, nesta quinta (15)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/10/2026 20:14

Léo Ortiz não se desapontou com a atuação pouco inspirada do Flamengo no empate em 0 a 0 com o Estudiantes , pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, na Argentina. Pelo contrário, o zagueiro enxergou "pequena vantagem" em decidir a classificação no Maracanã, após deixar La Plata sem desvantagem no placar. Ainda assim, admitiu que o time poderia ter jogado melhor.

"Jogo de Libertadores, semifinal, num estádio que é sempre complicado de jogar. Não conseguimos fazer o melhor, mas o importante é sair daqui sem levar gols e com um resultado que, para a gente jogar dentro de casa, é uma pequena vantagem. Numa semifinal, é uma pequena vantagem você decidir em casa sabendo como vai ser a atmosfera no Maracanã. Agora é busca a vitória lá", disse o defensor.



Em seguida, Ortiz ressaltou a combatividade da partida. Como havia antecipado Samuel Lino , o embate com o Estudiantes foi marcado pelos fortes duelos no meio-campo, fator que pareceu diminuir o tamanho do gramado, de acordo com o zagueiro. Além disso, ele mostrou confiar em uma atuação mais inspirada do Rubro-Negro no Maracanã, com mais controle de jogo e protagonismo.

Confira mais: Atacante do Estudiantes confia em classificação contra o Flamengo



"A gente estava até brincando, parecia que o campo estava um pouquinho menor de tanto duelo durante o jogo. No Maracanã, conseguimos ter um pouco mais de controle do jogo. Vamos ter a volta do Jorginho , que nos dá uma característica de controle maior. Saúl e Pulgar são jogadores de muita fisicalidade, o que foi muito bom (no jogo de ida). Mas esperamos controlar mais o jogo, deixar menos aberto para um lance de bola parada ou cruzamento. Acho que conseguimos fazer isso bem nos jogos dentro de casa. Esperamos repetir esses resultados para sair com a classificação", completou.

Flamengo e Estudiantes decidem a vaga na final da Libertadores na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Rio. Com o empate sem gols do primeiro jogo, uma vitória magra coloca o Mais Querido na decisão. Em caso de nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis.