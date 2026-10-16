Léo Ortiz em ação contra o Estudiantes, nesta quinta (15)Adriano Fontes / Flamengo
Léo Ortiz valoriza empate sem gols com Estudiantes: 'Pequena vantagem'
Zagueiro admitiu que equipe 'não conseguiu fazer o melhor' no jogo de ida, mas se mostrou otimista por vaga na final da Libertadores
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Atacante do Estudiantes confia em classificação contra o Flamengo
Guido Carrillo destacou a força do time argentino fora de casa e ressaltou que o elenco conhece o Maracanã, onde jogará na quinta-feira (22)
Jorginho volta a ser opção para Jardim em reta decisiva no Flamengo
Após dupla suspensão por cartões vermelhos, no Brasileiro e na Libertadores, volante deve ser titular contra Bahia e Estudiantes
Galvão Bueno defende atuação do Flamengo: 'Resultado importante'
Narrador valorizou empate sem gols fora de casa e reforçou que o Rubro-Negro segue como favorito à classificação contra o Estudiantes
Flamengo tem pouca eficiência e atinge marca negativa na Libertadores
Rubro-Negro tem atuação sem brilho e termina uma partida na competição continental sem finalizar no alvo pela primeira vez neste século
Jornal espanhol critica desempenho do Flamengo: 'Pior atuação'
Rubro-Negro foi dominado pelo Estudiantes, mas conseguiu retornar da Argentina com um empate na semifinal da Libertadores
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