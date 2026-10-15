Flamengo enfrentou o Estudiantes em La PlataAFP
Flamengo tem atuação pouco inspirada, mas segura o Estudiantes
Rubro-Negro empatou sem gols em La Plata e precisará de uma vitória simples na próxima quinta (22) para avançar à final da Libertadores
Jardim admite dificuldades, mas vê jogo dentro do esperado no Flamengo
Rubro-Negro foi dominado pelo Estudiantes, mas voltou para o Rio de Janeiro com empate na partida de ida da semifinal da Libertadores
Paquetá vê 'jogo inteligente' do Flamengo contra Estudiantes
Meia destacou grandeza da partida e reforçou que o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples no Rio para avançar à final
Vídeo! Atletas do Estudiantes se revoltam com não expulsão de Paquetá
Meia do Flamengo acertou rosto de Piovi com o braço; arbitragem puniu o brasileiro com o cartão amarelo e VAR não recomendou revisão
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Flamengo leva vantagem sobre o Estudiantes na história do confronto
em busca por vaga na final, Rubro-Negro reencontra adversário da fase de grupos em 2026 e das quartas da Libertadores de 2025
Ronaldinho motiva Flamengo por penta da Libertadores: 'Rumo à final'
Rubro-Negro encara o Estudiantes nesta quinta (15), pela semifinal do torneio; camisa 10 já havia postado mensagem de apoio ao Fluminense
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