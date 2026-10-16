Rossi em ação pelo Flamengo no duelo com o Estudiantes - Juan Mabromata / AFP

Rossi em ação pelo Flamengo no duelo com o EstudiantesJuan Mabromata / AFP

Publicado 16/10/2026 07:45 | Atualizado 16/10/2026 08:35

Goleiro do Flamengo , Rossi mostrou ter ficado satisfeito com o empate por 0 a 0 com o Estudiantes , na quinta-feira (15), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, no duelo de ida da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro teve atuação pouco inspirada, mas soube segurar o adversário, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos.

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“Acho que o mais importante foi não ter saído com uma derrota. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, muito duro e trabalhado. Sabíamos também do jeito que eles jogam. Para nós, talvez seja um pouco incômodo, mas foi um grande jogo coletivo no sentido de entrega do time”, avaliou o arqueiro, em entrevista na zona mista depois do confronto.



“É uma semifinal de Libertadores, não dá para esperar uma goleada. O empate sem gols, levando a decisão para o Maracanã, foi muito bom para nós”, complementou. “Acho que o mais importante foi não ter saído com uma derrota. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, muito duro e trabalhado. Sabíamos também do jeito que eles jogam. Para nós, talvez seja um pouco incômodo, mas foi um grande jogo coletivo no sentido de entrega do time”, avaliou o arqueiro, em entrevista na zona mista depois do confronto.“É uma semifinal de Libertadores, não dá para esperar uma goleada. O empate sem gols, levando a decisão para o Maracanã, foi muito bom para nós”, complementou.

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Léo Pereira também vê o empate como positivo para a equipe carioca: “Até decepciona quem esperava um futebol bonito, mas é um jogo de Libertadores. Viemos para conquistar a vitória, mas não foi possível e o empate é bom para nós. Vamos decidir em casa, ao lado da nossa torcida”.



A partida de volta acontecerá na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante a classificação à final e terá pela frente Léo Pereira também vê o empate como positivo para a equipe carioca: “Até decepciona quem esperava um futebol bonito, mas é um jogo de Libertadores. Viemos para conquistar a vitória, mas não foi possível e o empate é bom para nós. Vamos decidir em casa, ao lado da nossa torcida”.A partida de volta acontecerá na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante a classificação à final e terá pela frente Fluminense ou Palmeiras, que brigam pela vaga do outro lado da chave. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.

Foco no Campeonato Brasileiro

Antes de entrar em campo na Libertadores, o Flamengo enfrentará o Bahia, domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa vencer para manter a liderança da competição nacional. Neste momento, tem 64 pontos, um de vantagem sobre o Palmeiras, que ocupa a segunda posição.