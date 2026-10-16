Rossi em ação pelo Flamengo no duelo com o EstudiantesJuan Mabromata / AFP
“Acho que o mais importante foi não ter saído com uma derrota. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, muito duro e trabalhado. Sabíamos também do jeito que eles jogam. Para nós, talvez seja um pouco incômodo, mas foi um grande jogo coletivo no sentido de entrega do time”, avaliou o arqueiro, em entrevista na zona mista depois do confronto.
“É uma semifinal de Libertadores, não dá para esperar uma goleada. O empate sem gols, levando a decisão para o Maracanã, foi muito bom para nós”, complementou.
Léo Pereira também vê o empate como positivo para a equipe carioca: “Até decepciona quem esperava um futebol bonito, mas é um jogo de Libertadores. Viemos para conquistar a vitória, mas não foi possível e o empate é bom para nós. Vamos decidir em casa, ao lado da nossa torcida”.
A partida de volta acontecerá na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante a classificação à final e terá pela frente Fluminense ou Palmeiras, que brigam pela vaga do outro lado da chave. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
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