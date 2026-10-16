Leonardo Jardim em partida entre Estudiantes e Flamengo - AFP

Leonardo Jardim em partida entre Estudiantes e FlamengoAFP

Publicado 16/10/2026 00:27

A atuação do Flamengo no empate sem gols contra o Estudiantes, em La Plata, nesta quinta-feira (15), no jogo de ida da semifinal da Libertadores, não surpreendeu Leonardo Jardim. O técnico afirmou esperava uma partida intensa fisicamente por parte dos argentinos.

"Foi um jogo dentro do que a gente esperava. Extremamente agressivo. Mais do que competitivo, agressivo. Muito difícil de jogar, vocês viram, muitos contatos. O árbitro permitia agarrar, dar porrada, deixou andar. Para nós, que gostamos de ter a bola, houve dificuldades. O contato não permitia a gente ter a bola mais vezes, mas já sabíamos disso, como o árbitro apitava, o que o adversário pretendia fazer", disse.

Leonardo Jardim destacou a entrega dos jogadores do Flamengo na partida e reforçou a importância do Rubro-Negro voltar para o Rio necessitando de apenas uma vitória para avançar para a final.

"Acho que os jogadores pelo menos no empenho, na atitude, nos duelos, se marcaram presentes. Acabaram os primeiros 90 minutos, agora com certeza vamos pensar no Bahia. Depois, preparar a segunda parte dessa eliminatória em casa, no Maracanã, com o nosso reforço que é a nossa torcida", afirmou.

Não foi a atuação que os torcedores do Flamengo imaginavam, mas o Rubro-Negro está a uma vitória simples no Maracanã de voltar a disputar uma final de Libertadores. Em La Plata, os cariocas seguraram o Estudiantes e arrancaram um empate sem gols no primeiro jogo da semifinal da competição nesta quinta-feira (15).



O Flamengo teve uma atuação pouco inspirava e foi inferior ao Estudiantes durante praticamente os 90 minutos. Porém, os argentinos não conseguiram traduzir o controle do jogo em chances claras de gols. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.



As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time que conseguir vencer estará classificado, no caso de novo empate no Rio de Janeiro a disputa pela vaga será nas cobranças de pênalti.

Antes de enfrentar o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo tem compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), em Salvador.