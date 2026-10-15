Ronaldinho teve passagem pelo Fluminense - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Ronaldinho teve passagem pelo FluminenseGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 17:58

Vamos MENGÃO!!! Rumo à final — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 15, 2026 "Vamos, Mengão! Rumo à final", escreveu o "Bruxo", em postagem na rede social "X", antigo Twitter. Poucas horas antes do Rubro-Negro entrar em campo, o craque fez o comentário em resposta a publicação da conta oficial do clube. "Vamos, Mengão! Rumo à final", escreveu o "Bruxo", em postagem na rede social "X", antigo Twitter. Poucas horas antes do Rubro-Negro entrar em campo, o craque fez o comentário em resposta a publicação da conta oficial do clube.

Ronaldinho defendeu o Mais Querido entre janeiro de 2011 e junho de 2012. Vindo do Milan, da Itália, o camisa 10 voltou ao Brasil em meio a polêmica, já que o Grêmio, seu clube formador, considerava o retorno praticamente certo. No primeiro ano pelo time da Gávea, o meia conquistou a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Depois, deixou o Rubro-Negro rumo ao Atlético-MG, sob alegação de atrasos salariais.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (15), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, capital da província de Buenos Aires, na Argentina. A vaga na final da Libertadores será decidida no Maracanã, na próxima quinta (22), também às 21h30 (de Brasília).

Ronaldinho incentiva o Fluminense

Nesta quarta-feira (14), antes de o Fluminense enfrentar o Palmeiras no Maracanã, pela outra semifinal do torneio, Ronaldinho também publicou mensagem de apoio ao clube das Laranjeiras. O Tricolor foi a última equipe defendida oficialmente por ele, em 2015, antes de anunciar pausa na carreira.

"Para cima Flu, vamos", escreveu o craque, também em sua conta no "X". No entanto, o incentivo não surtiu o efeito esperado, já que a equipe paulista saiu vitoriosa pelo placar de 2 a 1 . Agora, o Fluminense tentará reverter a desvantagem no Nubank Parque, em São Paulo, na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).