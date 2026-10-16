Paquetá recebeu cartão amareloReprodução / X

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Pedro Logato
O Flamengo ficou no empate sem gols contra o Estudiante e o meia Lucas Paquetá foi escolhido pela Conmebol como o melhor em campo na partida disputada em La Plata, nesta quinta-feira (15), pela semifinal da Libertadores. Porém, o brasileiro se envolveu em um lance polêmico no segundo tempo.
Aos 17 minutos da etapa complementar, o brasileiro acertou o rosto de Piovi com o braço. O árbitro Juan Benítez, do Paraguai, puniu o brasileiro com o cartão amarelo. Os jogadores do Estudiantes reclamaram e pediram uma revisão do VAR para que o lance fosse punido com cartão vermelho, o que não aconteceu.
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Não foi a atuação que os torcedores do Flamengo imaginavam, mas o Rubro-Negro está a uma vitória simples no Maracanã de voltar a disputar uma final de Libertadores. Em La Plata, os cariocas seguraram o Estudiantes e arrancaram um empate sem gols no primeiro jogo da semifinal da competição nesta quinta-feira (15).
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O Flamengo teve uma atuação pouco inspirava e foi inferior ao Estudiantes durante praticamente os 90 minutos. Porém, os argentinos não conseguiram traduzir o controle do jogo em chances claras de gols. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.
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As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time que conseguir vencer estará classificado, no caso de novo empate no Rio de Janeiro a disputa pela vaga será nas cobranças de pênalti.
Antes de enfrentar o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo tem compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), em Salvador.

O jogo

O primeiro tempo entre Flamengo e Estudiantes foi de superioridade do clube argentino. Atuando em casa, a equipe de La Plata teve o controle de praticamente todas as ações da partida, mas teve dificuldades de criar grandes oportunidades.
As melhores chances dos argentinos foram em lances de bola parada e o goleiro Rossi apareceu bem para salvar o Flamengo. Atuando fora de casa, o Rubro-Negro teve muitas dificuldades e não conseguiu finalizar no gol do Estudiantes, antes do intervalo.
O segundo tempo começou na mesma toada, com o Estudiantes pressionando e contando com a força dos torcedores que transformaram o Estádio Jorge Luis Hirschi em um verdadeiro caldeirão. O Flamengo tinha dificuldades de assustar os argentinos.
Aos 34 minutos, o Estudiantes teve uma excelente oportunidade. Depois de cobrança de escanteio, Santiago Núñez finalizou e Léo Pereira apareceu bem, para salvar os Flamengo de sair atrás do placar em La Plata. Os últimos momentos foram com os argentinos buscando mais o gol, mas o Rubro-Negro conseguiu segurar o resultado favorável em La Plata.