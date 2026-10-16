Paquetá recebeu cartão amarelo - Reprodução / X

Paquetá recebeu cartão amareloReprodução / X

Publicado 16/10/2026 00:04 | Atualizado 16/10/2026 00:14

O Flamengo ficou no empate sem gols contra o Estudiante e o meia Lucas Paquetá foi escolhido pela Conmebol como o melhor em campo na partida disputada em La Plata, nesta quinta-feira (15), pela semifinal da Libertadores. Porém, o brasileiro se envolveu em um lance polêmico no segundo tempo.

Paquetá correu o risco de ser expulso fazendo a mesma coisa que fez contra o Del Valle… Tá largando o braço nos cara do nada pô https://t.co/U6rqfMAaJc — PES MIL GRAU (@Pesgrau) October 16, 2026

Aos 17 minutos da etapa complementar, o brasileiro acertou o rosto de Piovi com o braço. O árbitro Juan Benítez, do Paraguai, puniu o brasileiro com o cartão amarelo. Os jogadores do Estudiantes reclamaram e pediram uma revisão do VAR para que o lance fosse punido com cartão vermelho, o que não aconteceu.

Não foi a atuação que os torcedores do Flamengo imaginavam, mas o Rubro-Negro está a uma vitória simples no Maracanã de voltar a disputar uma final de Libertadores. Em La Plata, os cariocas seguraram o Estudiantes e arrancaram um empate sem gols no primeiro jogo da semifinal da competição nesta quinta-feira (15).

O Flamengo teve uma atuação pouco inspirava e foi inferior ao Estudiantes durante praticamente os 90 minutos. Porém, os argentinos não conseguiram traduzir o controle do jogo em chances claras de gols. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.

As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time que conseguir vencer estará classificado, no caso de novo empate no Rio de Janeiro a disputa pela vaga será nas cobranças de pênalti.

Antes de enfrentar o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo tem compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), em Salvador.

O jogo

O primeiro tempo entre Flamengo e Estudiantes foi de superioridade do clube argentino. Atuando em casa, a equipe de La Plata teve o controle de praticamente todas as ações da partida, mas teve dificuldades de criar grandes oportunidades.



As melhores chances dos argentinos foram em lances de bola parada e o goleiro Rossi apareceu bem para salvar o Flamengo. Atuando fora de casa, o Rubro-Negro teve muitas dificuldades e não conseguiu finalizar no gol do Estudiantes, antes do intervalo.



O segundo tempo começou na mesma toada, com o Estudiantes pressionando e contando com a força dos torcedores que transformaram o Estádio Jorge Luis Hirschi em um verdadeiro caldeirão. O Flamengo tinha dificuldades de assustar os argentinos.

Aos 34 minutos, o Estudiantes teve uma excelente oportunidade. Depois de cobrança de escanteio, Santiago Núñez finalizou e Léo Pereira apareceu bem, para salvar os Flamengo de sair atrás do placar em La Plata. Os últimos momentos foram com os argentinos buscando mais o gol, mas o Rubro-Negro conseguiu segurar o resultado favorável em La Plata.

