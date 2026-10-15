Flamengo enfrentou o Estudiantes na fase de grupos da Libertadores de 2026 e empatou na Argentina - Nacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Flamengo enfrentou o Estudiantes na fase de grupos da Libertadores de 2026 e empatou na ArgentinaNacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 18:23 | Atualizado 15/10/2026 18:24

vantagem rubro-negra nas 12 vezes que se enfrentaram até o momento.

Flamengo e Estudiantes vão se enfrentar pela 13ª vez nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília) no Estádio UNO, em La Plata, Argentina. E até agora o confronto tem aaté o momento.

Com oito jogos pela Supercopa dos Campeões da Libertadores e outros quatro nas duas últimas edições do principal torneio continental da América do Sul, o Flamengo venceu cinco vezes. Já o Estudiantes, apenas duas, com outros cinco empates. Em relação aos gols, o Rubro-Negro marcou 13 e sofreu apenas oito.



E nos confrontos na fase de grupos da Libertadores de 2026, a vantagem também é brasileira. Afinal, houve um empate em 1 a 1 na Argentina, com gol de Luiz Araújo, e uma vitória por 1 a 0 no Maracanã, com Pedro garantindo o resultado.



Drama do Rubro-Negro em 2025



Já na temporada passada, o Flamengo levou a melhor no duelo pelas quartas de final, mas com muito sofrimento e polêmica da arbitragem. No jogo de ida, no Rio, Pedro e Varela fizeram 2 a 0 em menos de 10 minutos, no que prometia ser uma classificação tranquila.



Só que o time não matou o confronto e ainda foi prejudicado pela expulsão de Gonzalo Plata aos 37 minutos do segundo tempo. O atacante sofreu pênalti, mas o juiz viu simulação e deu o segundo cartão amarelo. Para piorar, o Estudiantes diminuiu nos acréscimos: 2 a 1.



Na volta, na Argentina, o Flamengo sofreu um gol de Benedetti, antes do intervalo, mas segurou a pressão e levou a disputa para os pênaltis, onde Rossi brilhou e garantiu a vitória por 4 a 2.



Como foram os confrontos na Supercopa



Antes desses jogos nos últimos dois anos, os clubes só haviam se encontrado na extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, em 1988 e no início da década de 90. E o Rubro-Negro, mesmo sem viver um grande período vencedor levou a melhor em três dos quatro confrontos.



O primeiro jogo entre eles da história teve empate em 1 a 1 na Argentina, em 1988. Na volta, o Flamengo atropelou por 3 a 0 e avançou. Já em 1991, conseguiu a única vitória como visistante: 2 a 0 que garantiu nova classificação, que voltou a acontecer em 1992.



Já o Estudiantes só levou a melhor em 1994, com um empate sem gols no Rio e 2 a 0 em casa.



Todos os jogos entre Flamengo e Estudiantes



- Flamengo 1x0 Estudiantes - 20/5/2026 - Libertadores



- Estudiantes 1x1 Flamengo - 29/4/2026 - Libertadores



- Estudiantes 1x0 Flamengo (2x4 nos pênaltis) - 25/9/2025 - Libertadores



- Flamengo 2x1 Estudiantes - 18/9/2025 - Libertadores



- Estudiantes 2x0 Flamengo - 27/9/1994 - Supercopa Libertadores



- Flamengo 0x0 Estudiantes - 13/9/1994 - Supercopa Libertadores



- Estudiantes 1x1 Flamengo - 29/10/1992 - Supercopa Libertadores



- Flamengo 1x0 Estudiantes - 22/10/1992 - Supercopa Libertadores



- Estudiantes 0x2 Flamengo - 9/10/1991 - Supercopa Libertadores



- Flamengo 1x1 Estudiantes - 2/10/1991 - Supercopa Libertadores



- Flamengo 3x0 Estudiantes - 5/4/1988 - Supercopa Libertadores



- Estudiantes 1x1 Flamengo - 30/3/1988 - Supercopa Libertadores