Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela ida da semifinal da Libertadores. Um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, Samuel Lino comentou o estilo de jogo do adversário e destacou a pressão da torcida argentina.
"Ano passado jogamos aqui nas quartas. E jogamos neste ano na fase de grupos. Já conhecemos o clima aqui, é bem pesado. A torcida pressiona os 90 minutos", disse Samuel Lino em entrevista à 'ESPN'.
"Mas somos o Flamengo, já conhecemos o ambiente e sabemos como vai ser o jogo. Sabemos que os clubes argentinos, contra equipes de jogadores técnicos e com refino, chegam muito fortes mesmo. É o estilo de jogo deles. Estamos ligados e vamos estar ligados nos pontos positivos deles também para sairmos com um bom resultado desse primeiro jogo", completou.
Flamengo e Estudiantes se enfrentaram em 2025, pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, no jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Já nos minutos iniciais, a equipe carioca marcou com Pedro e Varela. No entanto, na segunda etapa, após a expulsão de Gonzalo Plata, os argentinos diminuíram o placar.
No jogo da volta, o Rubro-Negro viveu momentos de drama em La Plata. Nos acréscimos do primeiro tempo, Gastón Benedetti empatou o placar agregado para o Estudiantes. O resultado persistiu até o fim do tempo regulamentar e forçou a decisão por pênaltis. Rossi defendeu duas cobranças, e o clube carioca avançou para a semifinal da competição.
As equipes também se enfrentaram nesta edição, na fase de grupos. Na ocasião, o Flamengo segurou um empate por 1 a 1 na Argentina e, no Maracanã, venceu por 1 a 0. Com os resultados, o Rubro-Negro garantiu a classificação em primeiro lugar do seu grupo, com 16 pontos.
Momento de Samuel Lino na temporada
Samuel Lino, que chegou pelo valor de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), fez parte das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2025, e do Campeonato Carioca, em 2026. Depois de um início conturbado, o atacante se tornou é um dos principais nomes do Flamengo. Neste temporada, acumula 14 gols e 13 assistências em 49 jogos.
Na briga por uma vaga na final
O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes será realizado no dia 22, também às 21h30, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Quem passar terá pela frente Fluminense ou Palmeiras na briga pelo troféu do torneio continental.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.