Flamengo tenta igualar feito do Boca Juniors - Arte/ O Dia

Flamengo tenta igualar feito do Boca JuniorsArte/ O Dia

Publicado 15/10/2026 07:30

Em busca de mais uma final da Libertadores, o Flamengo poderá alcançar um feito histórico e um domínio na competição semelhante ao do Boca Juniors nos anos 2000. O Rubro-Negro deseja passar pelo Estudiantes em duelo que começa nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, para poder alcançar a sua quinta decisão em oito anos e igualar o elenco xeneize que fez história tendo Juan Riquelme como principal símbolo.

Até o momento, o Flamengo chegou a quatro das últimas sete finais da Libertadores. Em 2019, 2022 e 2025, o Rubro-Negro conquistou o título sobre River Plate, Athletico-PR e Palmeiras. Em 2021, o clube carioca foi finalista, mas acabou sendo derrotado pelo Alviverde.

Nas edições de 2020, o Flamengo acabou eliminado nas oitavas de final para o Racing, na Argentina, em 2023 foi derrotado pelo Olimpia, do Paraguai, nas quartas e na temporada seguinte, novamente acabou derrotado na mesma fase, desta vez para o Peñarol, do Uruguai.

De 2000 a 2007, o Boca Juniors alcançou cinco finais. O clube argentino levantou a taça em quatro oportunidades: 2000, 2001, 2003 e 2007. Além disso, a equipe de Buenos Aires foi finalista da edição de 2004, sendo derrotado pelo Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis.

Assim como o Flamengo, o Boca Juniors também ficou fora da decisão em três edições neste anos. Em 2002, o clube argentino foi eliminado pelo Olimpia, do Paraguai, que se sagrou campeão naquele ano, e em 2005 perdeu para o Chivas Guadalajara, ambas as eliminações acabaram sendo nas quartas de final. Em 2006, o Boca não disputou a Libertadores.

O Flamengo, que busca o pentacampeonato, iniciou sua trajetória de conquistas na Libertadores em 1981, comandado pela equipe histórica de Zico, Júnior, Leandro e cia. Posteriormente, o Rubro-Negro voltou a viver uma era de ouro recentemente e se tornou um dos maiores vencedores do continente. Levantou o bi em 2019, repetiu a dose em 2022 e no ano passado se tornou o brasileiro mais vezes campeão do torneio.

Diante do Estudiantes, o Rubro-Negro irá reencontrar um velho conhecido da campanha vitoriosa de 2025. No ano passado, o Flamengo avançou para a semifinal, depois de bater os argentinos nas cobranças de pênalti, depois passou pelo Racing, e na final derrotou o Palmeiras.