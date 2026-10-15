Flamengo tenta igualar feito do Boca JuniorsArte/ O Dia
Flamengo busca quinta final em oito anos para igualar domínio do Boca
Rubro-Negro conquistou três títulos e chegou a uma decisão nos últimos anos; números são semelhantes aos do clube argentino nos anos 2000
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Flamengo evoca boas memórias contra argentinos na semi da Libertadores
Nos dois últimos títulos, 2022 e 2025, Rubro-Negro bateu times do país vizinho para chegar à final; agora, terá o Estudiantes pela frente
Jorginho é punido pelo STJD por expulsão contra o Santos
Meio-campista sofreu suspensão de uma partida por cartão vermelho recebido no empate contra o Peixe, por 2 a 2, na Vila Belmiro
Jovem da base do Flamengo é convocado para seleção portuguesa
Lateral-esquerdo, de 14 anos, atua pelo Rubro-Negro e foi chamado para participar de um período de treinos com a equipe europeia
Lino valoriza bom momento: 'Sempre soube que o melhor estava por vir'
Atacante do Flamengo, que foi criticado no início de sua passagem, se tornou um dos principais jogadores do elenco sob comando de Jardim
Rossi relembra duelo com Estudiantes em 2025 e fala de renovação
Goleiro do Flamengo revelou conversa com Filipe Luís após falar no tempo normal, antes de se consolidar como herói na disputa de pênaltis
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