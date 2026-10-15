Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
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Provável escalação do Estudiantes
Arbitragem
Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
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Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
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