Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 15/10/2026 07:53 | Atualizado 15/10/2026 13:27

Chegou a hora da decisão! O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15), às 21h30, para enfrentar o Estudiantes no estádio Uno, em La Plata, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. O Rubro-Negro busca voltar ao Rio com um bom resultado na bagagem e dar um passo a mais para chegar a sua quinta final na competição em oito anos . Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Flamengo

O técnico Leonardo Jardim tem desfalques de peso para o duelo. O meia Jorginho cumpre suspensão após ser expulso no segundo jogo das quartas de final, contra o Independiente del Valle. Além dele, Arrascaeta, um dos pilares do time, se recupera de uma fratura no punho esquerdo sofrida durante um amistoso com a seleção uruguaia e não disputará nenhuma das duas partidas.

Danilo também não foi relacionado. Isso porque o defensor fraturou duas regiões da mandíbula após se chocar com Fábio no clássico contra o Fluminense, no último domingo (11). Já Evertton Araújo e Ayrton Lucas estão recuperados de suas lesões, mas fazem trabalhos de transição ao campo com a preparação física. Bruno Henrique, Emerson Royal e Saúl são os mais cotados para substituir os companheiros.

Sendo assim, a escalação do Flamengo deve ser: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Provável escalação do Estudiantes

Comandado pelo técnico Alexander 'Cacique' Medina, o Estudiantes terá o reforço do atacante Joaquín Correa, ex-Botafogo, que se machucou contra o Corinthians e está recuperado. Apesar disso, ele provavelmente começará no banco de reservas. Os zagueiros titulares Tomás Palacios e Leandro González Pirez foram suspensos pelos cartões amarelos.

Além dos desfalques na defesa, o meia Gabriel Neves, que teve passagem pelo São Paulo, também será ausência por estar lesionado. Apesar disso, o ponta Tiago Palacios retorna ao time.

Portanto, 'Cacique' Medina deve mandar a campo: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.

Arbitragem

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)