Flamengo empatou com o Estudiantes - afp

Flamengo empatou com o Estudiantesafp

Publicado 16/10/2026 13:15

Flamengo teve uma atuação pouco inspirada no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com pouco brilho ofensivamente, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Estudiantes , nesta última quinta-feira (15), na Argentina, e deixou a decisão para a partida de volta, no dia 22, no Maracanã. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim atingiu uma marca negativa em finalizações.

Pela primeira vez no século, o Flamengo terminou uma partida sem acertar uma finalização na direção do gol, segundo o "SofaScore". Durante o empate com o Estudiantes, o Rubro-Negro finalizou cinco vezes, mas nenhuma foi no alvo. Com isso, o goleiro uruguaio Muslera terminou a partida sem fazer nenhuma defesa. Já Rossi, por outro lado, defendeu todas as seis que o time argentino mandou no caminho da meta.

Sem Jorginho e Arrascaeta, o técnico Leonardo Jardim precisou fazer mudanças no time titular. O treinador português escolheu o espanhol Saúl para o lugar do ítalo-brasileiro, enquanto Lucas Paquetá ficou no lugar do uruguaio. Na frente, manteve Carrascal e Samuel Lino nas pontas, mas começou com Bruno Henrique de referência no lugar de Pedro — o camisa 27 vem sendo o titular na Libertadores.

Apesar do Estudiantes ter criado mais oportunidades, nenhuma foi uma grande chance de marcar. Rossi fez seis defesas, mas nenhuma muito difícil. Ou seja, a defesa do Flamengo conseguiu se comportar bem e registrou o seu menor índice de "gols esperados" com Leonardo Jardim no comando (0.16), segundo os dados do "SofaScore".

Com o empate, o Flamengo deixou a decisão em aberto para a partida de volta. O Rubro-Negro volta a enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, valendo uma vaga na final. O vencedor enfrenta Palmeiras ou Fluminense, que se enfrentam na quarta (21), no mesmo horário, no Nubank Parque. Na ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Rio de Janeiro.