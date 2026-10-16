Técnico do Estudiantes, Alexander Medina elogiou a atuação no empate por 0 a 0 com oFlamengo, na quinta-feira (15), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O time argentino teve o domínio do duelo, mas não conseguiu tirar o zero do placar.
“A análise não é positiva porque não vencemos e queríamos muito, mas a equipe jogou muito bem. Jogamos da maneira que queríamos. Faltou efetividade, não conseguimos marcar. Tivemos as melhores chances, eles não criaram nada contra nós. Muslera não fez nenhuma defesa”, declarou o comandante, em entrevista coletiva depois do confronto.
“Defensivamente fomos sólidos. No ataque faltou calma, aquele passe final, porque havia espaço. Tivemos nossas chances e não conseguimos convertê-las”, complementou.
O Rubro-Negro só chutou cinco vezes durante os 90 minutos, nenhuma na direção do gol. Do outro lado, o Estudiantes finalizou em 21 oportunidades, com seis intervenções de Rossi.
Alexander Medina mostrou ter ficado insatisfeito com o desempenho do árbitro paraguaio Juan Gabriel Benítez durante a partida. “Foi um jogo muito físico. Eles fizeram muitas divididas, cometeram muitas faltas. Não houve muita fluidez. Houve faltas táticas de ambos os times e eles não receberam alguns cartões que deveriam ter recebido”, disse.
O embate de volta entre Flamengo e Estudiantes será na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante a classificação à final e terá pela frente Fluminense ou Palmeiras, que estão do outro lado da chave. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
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