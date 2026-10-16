Alexander Medina em ação no duelo entre Estudiantes e Flamengo, em La Plata - Juan Mabromata / AFP

Alexander Medina em ação no duelo entre Estudiantes e Flamengo, em La PlataJuan Mabromata / AFP

Publicado 16/10/2026 09:41 | Atualizado 16/10/2026 09:43

Técnico do Estudiantes, Alexander Medina elogiou a atuação no empate por 0 a 0 com o Flamengo , na quinta-feira (15), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O time argentino teve o domínio do duelo, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

“A análise não é positiva porque não vencemos e queríamos muito, mas a equipe jogou muito bem. Jogamos da maneira que queríamos. Faltou efetividade, não conseguimos marcar. Tivemos as melhores chances, eles não criaram nada contra nós. Muslera não fez nenhuma defesa”, declarou o comandante, em entrevista coletiva depois do confronto.



“Defensivamente fomos sólidos. No ataque faltou calma, aquele passe final, porque havia espaço. Tivemos nossas chances e não conseguimos convertê-las”, complementou.

O Rubro-Negro só chutou cinco vezes durante os 90 minutos, nenhuma na direção do gol. Do outro lado, o Estudiantes finalizou em 21 oportunidades, com seis intervenções de Rossi.

Na bronca com a arbitragem

Alexander Medina mostrou ter ficado insatisfeito com o desempenho do árbitro paraguaio Juan Gabriel Benítez durante a partida. “Foi um jogo muito físico. Eles fizeram muitas divididas, cometeram muitas faltas. Não houve muita fluidez. Houve faltas táticas de ambos os times e eles não receberam alguns cartões que deveriam ter recebido”, disse.

Os argentinos reclamaram principalmente da não expulsão de Lucas Paquetá , que acertou o rosto de Piovi com o braço aos 17 minutos do segundo tempo. No lance, o meio-campista levou o amarelo.

Por uma vaga na decisão