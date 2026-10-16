Galvão Bueno exaltou empate do Flamengo - Divulgação / SBT

Galvão Bueno exaltou empate do FlamengoDivulgação / SBT

Publicado 16/10/2026 15:56

O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta última quinta-feira (15). Visto como decepcionante diante do favoritismo do Rubro-Negro, o resultado gerou críticas, mas Galvão Bueno defendeu a equipe, demonstrando otimismo quanto à classificação no Maracanã.

"Um jogo nervoso em La Plata, com cara de semifinal de Libertadores! O Rubro-Negro não jogou bem! Foi pouco criativo e levou sustos! Mesmo assim, conseguiu um resultado importante! Pois vai jogar por uma vitória simples no Maracanã para se classificar a mais uma decisão", escreveu o narrador histórico no Instagram, elogiando o resultado, mas com certas ressalvas.

Torcedor assumido do Mais Querido, Galvão também falou sobre o tamanho do Estudiantes na América do Sul, aproveitando para fazer uma retrospectiva curta das classificações anteriores do time no mata-mata desta edição. Todas elas foram conquistadas fora de casa.

"O time argentino também tem uma camisa pesada! Já eliminou o Corinthians nas quartas empatando em casa e vencendo fora! Também foi assim contra a (Universidad) Católica nas oitavas! Semana que vem promete! O sonho do penta segue vivo tanto para Flamengo quanto para o Estudiantes! Quem vai brigar pelo título? Sou mais Flamengo! Haaaja coração", dissertou, acreditando ainda assim em um favoritismo do Flamengo pela vaga na final da Libertadores.

Esse respeito ao Estudiantes vem em grande parte por conta da relevância da equipe na Libertadores, competição que já conquistou em quatro oportunidades (1968, 1969, 1970 e 2009). Além disso, se trata de uma equipe muito competitiva nesta década, com o melhor desempenho entre os argentinos nas últimas duas edições do torneio.

Próximo encontro

Agora, o Flamengo volta a encontrar o Estudiantes na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Com o empate em La Plata na partida de ida, o Flamengo precisa de vitória por um gol de diferença para se classificar à final da Libertadores. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo