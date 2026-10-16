Galvão Bueno exaltou empate do FlamengoDivulgação / SBT
Galvão Bueno defende atuação do Flamengo: 'Resultado importante'
Narrador valorizou empate sem gols fora de casa e reforçou que o Rubro-Negro segue como favorito à classificação contra o Estudiantes
Torcida do Flamengo cobra minutos a reforço: 'Tinha que furar fila'
Anthony Valencia, de 23 anos, chegou ao Rubro-Negro em setembro; até então, atuou por seis minutos e em dois jogos não foi nem relacionado
Estudiantes recorre ao TAS para ter Rojo contra o Flamengo
O clube argentino tenta reverter a decisão da Conmebol, que recusou a inscrição do zagueiro para o confronto na semifinal da Libertadores
Léo Ortiz valoriza empate sem gols com Estudiantes: 'Pequena vantagem'
Zagueiro admitiu que equipe 'não conseguiu fazer o melhor' no jogo de ida, mas se mostrou otimista por vaga na final da Libertadores
Atacante do Estudiantes confia em classificação contra o Flamengo
Guido Carrillo destacou a força do time argentino fora de casa e ressaltou que o elenco conhece o Maracanã, onde jogará na quinta-feira (22)
Jorginho volta a ser opção para Jardim em reta decisiva no Flamengo
Após dupla suspensão por cartões vermelhos, no Brasileiro e na Libertadores, volante deve ser titular contra Bahia e Estudiantes
Galvão Bueno defende atuação do Flamengo: 'Resultado importante'
Narrador valorizou empate sem gols fora de casa e reforçou que o Rubro-Negro segue como favorito à classificação contra o Estudiantes
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