Guido Carillo em ação pelo Estudiantes contra o Flamengo - Foto: Luis Robayo / AFP

Guido Carillo em ação pelo Estudiantes contra o FlamengoFoto: Luis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2026 18:35

Flamengo, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na próxima quinta-feira (22), no Maracanã. O centroavante de 35 anos destacou a confiança no elenco argentino para o duelo.



"Somos fortes fora de casa. Já conhecemos o campo e vamos lá em busca da classificação", afirmou Carrillo à ESPN. Um dos destaques do Estudiantes na temporada, Guido Carrillo comentou e projetou o confronto contra o, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na próxima quinta-feira (22), no Maracanã. O centroavante de 35 anos destacou a confiança no elenco argentino para o duelo."Somos fortes fora de casa. Já conhecemos o campo e vamos lá em busca da classificação", afirmou Carrillo à ESPN.

Como foi o jogo da ida?





"Foi mais ou menos como tem sido nos jogos anteriores. Uma partida de Copa, um grande adversário. Acho que nos saímos bem, corretos, embora tenha faltado um pouco de criatividade no ataque. Precisávamos ser mais ousados", completou. No jogo de ida, em La Plata, na última quinta-feira (15), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes. O Rubro-Negro teve atuação pouco inspirada e foi inferior aos argentinos durante praticamente os 90 minutos. Porém, o time da casa não conseguiu traduzir o controle do jogo em chances claras de gol. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada."Foi mais ou menos como tem sido nos jogos anteriores. Uma partida de Copa, um grande adversário. Acho que nos saímos bem, corretos, embora tenha faltado um pouco de criatividade no ataque. Precisávamos ser mais ousados", completou.

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Com desempenho abaixo do esperado no duelo, a equipe carioca selou marca negativa na Libertadores. Pela primeira vez no século, o Flamengo terminou um jogo sem acertar uma finalização na direção do gol, segundo o SofaScore. Durante o empate com o Estudiantes, o Rubro-Negro finalizou cinco vezes, mas nenhuma foi no alvo. Com isso, o goleiro uruguaio Muslera terminou a partida sem fazer defesa alguma. Já Rossi, por outro lado, defendeu todas as seis finalizações que o time argentino mandou na direção da meta. Com desempenho abaixo do esperado no duelo, a equipe carioca. Pela primeira vez no século, o Flamengo terminou um jogo sem acertar uma finalização na direção do gol, segundo o SofaScore. Durante o empate com o Estudiantes, o Rubro-Negro finalizou cinco vezes, mas nenhuma foi no alvo. Com isso, o goleiro uruguaio Muslera terminou a partida sem fazer defesa alguma. Já Rossi, por outro lado, defendeu todas as seis finalizações que o time argentino mandou na direção da meta.

Próximo compromisso do Flamengo

Antes do duelo da volta, o Flamengo entra em campo contra o Bahia, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (18). O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No momento, o Rubro-Negro é o líder da competição, com 64 pontos.