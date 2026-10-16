Valencia em treino do Flamengo - Adriano Fontes/CRF

Valencia em treino do FlamengoAdriano Fontes/CRF

Publicado 16/10/2026 23:00

Após noite pouco inspirada do ataque rubro-negro no empate em 0 a 0 com o Estudiantes , pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, a torcida do Flamengo lembrou de um reforço que vem recebendo poucas oportunidades desde que chegou. Anunciado no dia 1º de setembro, o ponta Anthony Valencia segue em adaptação e ainda não teve sequência com Leonardo Jardim.

Nas últimas semanas, o Mais Querido disputou nove partidas. Contra o Mirassol, pelo Brasileiro, e diante do Independiente del Valle, pela volta das quartas de final da Libertadores, o equatoriano não foi relacionado. Em outros seis duelos, ele esteve no banco de reservas, mas não foi acionado. Sua única atuação pela equipe foi contra o Remo, em Belém, durante apenas seis minutos.

Em reação às poucas chances ao reforço, flamenguistas cobraram a comissão técnica na rede social "X". Para os usuários, ele "tinha que furar a fila" e subir na hierarquia do setor ofensivo. Nas críticas, sobrou para o ponta Luiz Araújo, que tem recebido mais chances com Jardim na posição, e parece não estar atendendo às expectativas.

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"Ele tinha que furar a fila pelo menos do Luiz Araújo... Mas aí falta mais coragem pro Leonardo Jardim", disse um torcedor. "O moleque é bom, mas nosso time tem jogadores velhos que são mais vitoriosos que nosso técnico. Ele (Jardim) não tem moral nenhuma de tirar ninguém. Imagina se ele tira o Bruno Henrique ou o Saúl da preleção?", analisou outro.

"O Jardim não coloca quem está pedindo passagem. Falaram tanto do Filipe (Luís) ano passado, de não usar quem pedia passagem. O Jardim faz igual e não vejo ninguém cobrar. Hoje o Freitas tem que ser titular e o Valencia também precisa de minutagem", criticou.