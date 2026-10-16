Jorginho, de 34 anos, é uma das referências técnicas do FlamengoJason Braga/Parceiro/Agência O Dia
Jorginho volta a ser opção para Jardim em reta decisiva no Flamengo
Após dupla suspensão por cartões vermelhos, no Brasileiro e na Libertadores, volante deve ser titular contra Bahia e Estudiantes
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Galvão Bueno defende atuação do Flamengo: 'Resultado importante'
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Jornal espanhol critica desempenho do Flamengo: 'Pior atuação'
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