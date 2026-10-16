Jorginho, de 34 anos, é uma das referências técnicas do Flamengo - Jason Braga/Parceiro/Agência O Dia

Jorginho, de 34 anos, é uma das referências técnicas do FlamengoJason Braga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/10/2026 17:46

Em sequência decisiva na temporada, Leonardo Jardim terá reforço importante para os próximos compromissos do Flamengo. Depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, Jorginho volta a ser opção para a comissão técnica e deve ser titular tanto contra o Bahia, neste domingo (18), quanto no jogo de volta contra o Estudiantes, na quinta-feira (22).

Leia mais: Flamengo tem pouca eficiência e atinge marca negativa na Libertadores

Da mesma forma, Jorginho foi para o vestiário mais cedo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Independiente del Valle, no Maracanã. Após perder a posse de bola com a defesa desarrumada, o ítalo-brasileiro cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo. Assim, também foi desfalque no empate em 0 a 0 com o Estudiantes , na ida da semifinal.

Fora dos dois últimos jogos, Jorginho completará período de dez dias sem entrar em campo. Sua última atuação ocorreu no dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, e o próximo compromisso do Rubro-Negro será no dia 18. Com isso, espera-se que Leonardo Jardim compense o descanso e o escale nos dois próximos jogos.

Contra o Bahia, no domingo (18), às 18h30 (de Brasília) a equipe disputa a liderança do Brasileirão. O duelo é válido pela 30ª rodada e o clube carioca está apenas um ponto à frente do vice-líder Palmeiras. Sem contar que os rivais terão confronto direto na 36ª rodada, em São Paulo. Ou seja, uma derrapada agora pode ser fatal para as ambições de título da equipe.

Em seguida, diante do Estudiantes, o volante deve tomar a posição de Saúl, titular na ida, em busca de imprimir mais criatividade no meio-campo do Flamengo. No empate em 0 a 0, em La Plata, a principal reclamação sobre o time foi a pouca inspiração ofensiva, muito devido às ausências do ítalo-brasileiro e de Arrascaeta. Na volta, no Maracanã, uma vitória simples pode levar o Rubro-Negro à final da Libertadores.