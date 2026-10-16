Marcos Rojo foi contratado pelo Estudiantes há menos de uma semana - Divulgação / Estudiantes

Marcos Rojo foi contratado pelo Estudiantes há menos de uma semanaDivulgação / Estudiantes

Publicado 16/10/2026 21:00

O Estudiantes insiste na possibilidade de contar com Marcos Rojo na semifinal contra o Flamengo . A equipe recorreu ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para ter o zagueiro de 35 anos no duelo da próxima quinta-feira (22), no Maracanã. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

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A expectativa era que Marcos Rojo figurasse entre os titulares já no empate do jogo de ida, na última quinta-feira (15). No entanto, a Conmebol recusou a inscrição do atleta. Agora, a equipe corre contra o tempo para contar com o zagueiro no duelo da volta.



O Estudiantes tentou inscrever Rojo para substituir o volante Gabriel Neves, que quebrou o pulso. Porém, a Conmebol considerou que o tempo de recuperação dessa lesão não era longo o suficiente para justificar uma troca médica excepcional fora do prazo. O Estudiantes argumenta que a inscrição deve ser avaliada com base na habilitação do jogador em âmbito nacional, e que Rojo já havia sido autorizado pela AFA. A expectativa era que Marcos Rojo figurasse entre os titulares já no empate do jogo de ida, na última quinta-feira (15). No entanto, a Conmebol recusou a inscrição do atleta. Agora, a equipe corre contra o tempo para contar com o zagueiro no duelo da volta.O Estudiantes tentou inscrever Rojo para substituir o volante Gabriel Neves, que quebrou o pulso. Porém, a Conmebol considerou que o tempo de recuperação dessa lesão não era longo o suficiente para justificar uma troca médica excepcional fora do prazo. O Estudiantes argumenta que a inscrição deve ser avaliada com base na habilitação do jogador em âmbito nacional, e que Rojo já havia sido autorizado pela AFA.

Como foi o jogo da Ida?

Com a ausência de Rojo, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes , em La Plata. O Rubro-Negro teve atuação pouco inspirada e foi inferior aos argentinos durante praticamente os 90 minutos. Porém, o time da casa não conseguiu traduzir o controle do jogo em chances claras de gol. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.

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O bom desempenho defensivo da equipe argentina resultou em uma marca negativa do Flamengo na Libertadores. Pela primeira vez no século, o Rubro-Negro terminou um jogo sem acertar uma finalização na direção do gol, segundo o SofaScore. O bom desempenho defensivo da equipe argentina resultou em uma marca negativa do Flamengo na Libertadores. Pela primeira vez no século, o Rubro-Negro terminou um jogo sem acertar uma finalização na direção do gol, segundo o SofaScore.

Durante o empate com o Estudiantes, o Rubro-Negro finalizou cinco vezes, mas nenhuma foi no alvo. Com isso, o goleiro uruguaio Muslera terminou a partida sem fazer defesa alguma. Já Rossi, por outro lado, defendeu todas as seis finalizações que o time argentino mandou na direção da meta.



Próximo compromisso do Estudiantes

Antes do jogo da volta, o Estudiantes volta a campo no próximo domingo (18), pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, contra o San Lorenzo. O duelo será às 18h (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Vitor Cravo