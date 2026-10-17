Saúl em treino do Flamengo - GIlvan de Souza / Flamengo

Saúl em treino do FlamengoGIlvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/10/2026 14:35

Flamengo ganhou mais um desfalque para os próximos jogos. O meia Saul sofreu uma pancada na coxa esquerda no empate sem gols com o Estudiantes, da Argentina, na última quinta-feira (15), e vem sofrendo com dores. Com isso, o meio-campista espanhol será poupado da partida contra o Bahia, neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Saul sentiu dores na região posterior da coxa esquerda nos últimos dias e, por isso, o Flamengo entendeu que é melhor poupá-lo visando a recuperação para o jogo de volta contra o Estudiantes, na quinta-feira (22), no Maracanã. O jogador, de 31 anos, já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, no CT George Helal, o Ninho do Urubu.

O problema físico de Saul aumenta os desfalques do Flamengo no meio-campo. O Rubro-Negro também não pode contar com o volante Evertton Araújo, que já está em reta final de recuperação de uma lesão muscular, além de Arrascaeta. O caso do uruguaio é mais grave, já que ele faz tratamento da cirurgia realizada para corrigir uma fratura no punho esquerdo.

Além dos meias, o Flamengo também terá os desfalques de Ayrton Lucas e Danilo. O lateral-esquerdo já faz trabalhos em campo e está em reta final de tratamento de uma lesão muscular, enquanto o zagueiro passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, sofrida no clássico contra o Fluminense, no último dia 11. O jogador ainda faz tratamento em casa.

Por outro lado, o Flamengo terá o retorno de Jorginho. Suspenso no clássico contra o Fluminense e no jogo contra o Estudiantes, o volante volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O ítalo-brasileiro teve que cumprir suspensão pelas expulsões diante do Santos, no Brasileirão, e contra o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final da Libertadores.

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