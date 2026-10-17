Juninho, ex-atacante do Flamengo comemorando gol pelo Pumas - Pumas/Instagram

Juninho, ex-atacante do Flamengo comemorando gol pelo PumasPumas/Instagram

Publicado 17/10/2026 10:45

O atacante Juninho, ex- Flamengo , segue vivendo grande momento em solo mexicano. Na madrugada desse sábado (17), ele marcou os dois gols da vitória do Pumas sobre o Atlante por 2 a 0. Foi o quarto gol do brasileiro nos últimos três jogos, e o seu oitavo em 12 rodadas, assumindo a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Salomon Rondon.

Após quatro jogos sem vencer, com dois empates e duas derrotas, o Pumas buscou o resultado positivo fora de casa. Aos 42 do primeiro tempo, Juninho abriu o placar para os visitantes. Mas, três minutos depois, Calzadilla empatou. E coube ao brasileiro marcar, aos 72', o gol que garantiu a vitória.

Na temporada passada, Juninho precisou de 24 jogos para marcar oito gols. Na atual, alcançou o mesmo número com 15 partidas, e atualmente leva o posto de artilheiro da equipe e vice artilheiro do Campeonato Mexicano.

Após o fim da partida, o ex-atacante Rubro-Negro comentou sobre a melhora da equipe na temporada atual e de sua contribuição direta para esse aumento de rendimento coletivo.

"Muito feliz em poder marcar esses gols e, principalmente, pela equipe ter conquistado a vitória. A gente vinha de bons jogos, mas não conseguindo o resultado positivo, então era algo que nos incomodava. É um momento muito positivo pessoalmente, podendo marcar em partidas consecutivas, e isso é fruto de muito trabalho e da ajuda dos meus companheiros. Espero que eu possa seguir nessa pegada e que a gente siga conquistando bons resultados", afirmou Juninho.

Pelo Flamengo, o atacante teve uma passagem que durou praticamente um ano, chegando para ser o substituto imediato de Gabriel Barbosa. Ele chegou em janeiro de 2025, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), vindo do Qarabag, clube do Azerbaijão.

Nesse período, Juninho disputou 32 partidas, marcou quatro gols e não deu nenhuma assistência. Apesar dos números, chegou a ser decisivo na final do Campeonato Carioca de 2025, vencida pelo Flamengo por 2 a 1 no placar agregado, ao marcar o segundo gol da equipe e ampliar a vantagem quando o Rubro-Negro vencia por apenas 1 a 0.

