Em 2026/27, Raphinha soma 14 gols e três assistências em oito jogos pelo Barcelona, todos como titular - Jorge Guerrero / AFP

Em 2026/27, Raphinha soma 14 gols e três assistências em oito jogos pelo Barcelona, todos como titularJorge Guerrero / AFP

Publicado 16/10/2026 11:07

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“Se você perguntar a ele, dirá que está pronto para começar jogando, mas preciso ir passo a passo. Ele treinou com o grupo, se saiu bem, mas temos muitos jogos pela frente. Teremos que administrar a situação. A boa notícia é que estará disponível”, disse o comandante, em entrevista coletiva. “Se você perguntar a ele, dirá que está pronto para começar jogando, mas preciso ir passo a passo. Ele treinou com o grupo, se saiu bem, mas temos muitos jogos pela frente. Teremos que administrar a situação. A boa notícia é que estará disponível”, disse o comandante, em entrevista coletiva.





Raphinha é o principal jogador do time catalão nesta temporada. Ao todo, soma 14 gols e três assistências em oito jogos, todos como titular. A partida contra o Real Betis acontecerá às 13h30 (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O camisa 11 não entra em campo desde o dia 29 de setembro, quando se machucou na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália , em amistoso durante a Data Fifa. Na ocasião, precisou ser substituído por Endrick no intervalo. Depois, acabou cortado da Seleção e não enfrentou a Índia.Raphinha é o principal jogador do time catalão nesta temporada. Ao todo, soma 14 gols e três assistências em oito jogos, todos como titular. A partida contra o Real Betis acontecerá às 13h30 (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

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Situação no Campeonato Espanhol

Com o ótimo desempenho de Raphinha, o Barcelona é o líder isolado do Campeonato Espanhol, com 24 pontos. Quem aparece na segunda posição é o Atlético de Madrid, que tem 19 – mesmo número do Real Betis, em terceiro lugar. O Real Madrid, com 18, é o quarto colocado.

Os números de Raphinha pelo Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em meados de 2022 e, de lá para cá, evoluiu e tornou-se um dos destaques do elenco, ao lado de Lamine Yamal.

. 2022/23: 10 gols e 12 assistências em 50 jogos

. 2023/24: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos

. 2024/25: 34 gols e 22 assistências em 57 jogos

. 2025/26: 21 gols e 7 assistências em 33 jogos

. 2026/27: 14 gols e 3 assistências em 8 jogos