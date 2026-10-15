Camisa do Barcelona especial para El Clasico foi criada em parceria com marca de moda do cantor Tyler, The Creator - Divulgação

Camisa do Barcelona especial para El Clasico foi criada em parceria com marca de moda do cantor Tyler, The CreatorDivulgação

Publicado 15/10/2026 17:00 | Atualizado 15/10/2026 18:05

a identidade visual diferente ao primeiro 'El Clásico' da temporada, que A camisa do Barcelona manterá uma tradição recente e levará um, que deve ter Raphinha em campo . A equipe catalã divulgou, nesta quinta-feira (15) as peças da coleção desenvolvida pelo cantor Tyler, The Creator, como parte da parceria com o patrocinador máster Spotify.

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Desde a assinatura do contrato na temporada 2022/23, o Barcelona utiliza camisas diferentes nos confrontos com o Real Madrid, em colaborações com grandes nomes da música internacional.



Entenda a camisa do Barcelona contra o Real Madrid



Desta vez, ao invés do patrocinador, o clube estampará a marca de roupas GOLF WANG fundada por Tyler em 2011. A diferença em relação aos outros anos é que a camisa deste clássico teve liberdade criativa da empresa, que produziu uma linha exclusiva que já está à venda.



O resultado reúne peças que combinam a identidade do Barcelona com o estilo da marca, com cores fortes, estampas e diferentes propostas visuais. Além disso, as vinte e duas camisas de jogo serão assinadas por integrantes dos elencos masculino e feminino, enquanto outras 11 unidades terão o autógrafo de Tyler, The Creator.

A primeira aparição da camisa especial do Barcelona acontecerá antes do clássico com o Real Madrid. O time feminino aparecerá em campo coma peça um dia antes, no duelo com o Granada, em 24 de outubro.



Os artistas que estamparam o patrocínio no Barça



Tyler, The Creator, é mais um ícone da música a deixar a sua marca na camisa do Barcelona. Em 2026, por exemplo, foi o rapper Travis Scott quem teve a oportunidade de estampar seu 'patrocínio', com a marca Cactus Jack.



Antes dele, Drake, Ed Sheeran, Rosalía, Rolling Stones, Karol G e Coldplay ocuparam o espaço máster do uniforme do clube catalão.



Data e horário do El Clásico



Barcelona e Real Madrid se enfrentam em 25 de outubro, às 17h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Líder com 100% de aproveitamento em oito jogos, o Barça ainda enfrenta o Real Betis no sábado (17).



E ainda terá um grande desafio na Liga dos Campeões, já que enfrentará o PSG, em Paris, na quarta-feira (20).





