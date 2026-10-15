Camisa do Barcelona especial para El Clasico foi criada em parceria com marca de moda do cantor Tyler, The CreatorDivulgação
Barcelona apresenta camisa especial para clássico com o Real Madrid
Parceria com patrocinador máster garante uniforme e outras peças exclusivas criadas por marca de moda do cantor Tyler, The Creator
Entenda a camisa do Barcelona contra o Real Madrid
Os artistas que estamparam o patrocínio no Barça
Data e horário do El Clásico
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