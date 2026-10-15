Samir Xaud, atual presidente da CBFStaff Images / CBF
Jogador acusado de manipulação cobra indenização de R$ 600 mil da CBF
Thiago Souza alega que ficou com depressão profunda e que adquiriu síndrome do pânico após ser taxado de desonesto por causa da acusação
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Presidente da entidade foi cobrado por não dar explicações claras sobre o plano de vender participações comerciais da Copa do Mundo
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Jogador, de 28 anos, está emprestado ao clube paulista até o fim da temporada; opção de transferência em definitivo é de R$ 33,6 milhões
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