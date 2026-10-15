Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 15/10/2026 17:14

No entanto, quando perguntou a Infantino por que não havia respostas para as perguntas do conselho, o presidente pediu os questionamentos fossem "apresentados por escrito"."Acho que ele tem que responder a estas perguntas e, se não fizer isso agora, não está apto para ser presidente da Fifa", reiterou Hewitt."Fizemos muitas perguntas críticas e, do meu ponto de vista, não houve respostas satisfatórias", lamentou também o presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf."Como eu disse, a confiança nele foi perdida. Agora, novas pessoas precisam elaborar novas ideias, e é preciso definir como colocar esta organização, que é extremamente importante para o futebol mundial, novamente sobre bases sérias", explicou.Esta visão, no entanto, não é compartilhada por todos os membros do conselho.O presidente da federação da Mauritânia, Ahmed Yahya, considerou que o projeto de Infantino tinha como objetivo "o interesse do futebol"."É o caminho, o método, o que falhou", comentou Yahya.