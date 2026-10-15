Cristiano Ronaldo vive situação complexa em PortugalAFP
Irmã de CR7 vê volta à seleção como improvável: 'Foi uma traição'
Elma Aveiro afirma que a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ficou abalada após desentendimento durante a última Data Fifa
Entenda a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus
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Mônaco de Filipe Luís estreia com vitória na Liga Conferência
Com gols de Brunner e Ansu Fati no primeiro tempo, time do principado vence CSKA Sofia, da Bulgária, por 2 a 1, fora de casa
Danilo elogia início de trabalho de Tite no Botafogo: ‘Bom demais’
Meio-campista analisou as primeiras semanas sob o comando do técnico e comentou a fase artilheira pelo Glorioso nesta temporada, com 13 gols
Com Rafael Câmara, veja curiosidades sobre pilotos brasileiros na F-1
Brasil conta com Senna, Piquet e Fittipaldi como campeões, com seis vencedores de corridas e também já teve uma equipe na categoria
Veja bastidores do treino que definiu entrada de Rafael Câmara na F-1
Pernambucano de 21 anos assume lugar do Esteban Ocon na Haas e será companheiro do britânico Oliver Bearman na escuderia americana
Vini Jr abre o jogo sobre má fase no Real Madrid: ‘Chateado’
Atacante brasileiro tem sido alvo de críticas da torcida merengue neste começo de temporada, mas mostrou confiança em volta por cima
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