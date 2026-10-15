Cristiano Ronaldo vive situação complexa em PortugalAFP

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Bernardo Fonseca
O retorno de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa é visto com pessimismo por Elma Aveiro, irmã do atacante. Em declaração à emissora "TVI", durante um evento em Lisboa, ela demonstrou dúvidas sobre uma reconciliação entre o jogador e o técnico Jorge Jesus após o desentendimento que marcou a última Data Fifa.
Questionada sobre a possibilidade de o irmão voltar a defender Portugal, Elma afirmou acreditar mais na ausência do que no retorno.
"Acho que não (vai voltar). Está mais para não do que para sim. Ele disse [que está disponível, em carta] porque tinha de dizer alguma coisa, mas o pensar é outra. Estão ambos magoados, foi uma situação que eles viveram, falo pelo meu irmão", disse.
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"Está uma situação estancada, vamos ver o que vai dar. Quando somos traídos, é complicado para voltar ao normal. Foi uma traição entre eles. O Cristiano extrapola as coisas porque é grande", completou.

Entenda a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

O desentendimento começou durante a última Data Fifa, quando Cristiano Ronaldo foi reserva na vitória de Portugal sobre a Noruega. Apesar de aquecer durante boa parte da partida, o atacante não entrou em campo. Segundo o jogador, havia um acordo prévio com Jorge Jesus para sua utilização por cerca de 30 minutos.
A situação se agravou antes do compromisso seguinte, contra a Dinamarca. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que as decisões sobre a escalação cabiam exclusivamente a ele. Pouco depois, Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa, desencadeando uma crise que ganhou repercussão internacional.
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Em carta divulgada no dia 6 de outubro, o camisa 7 apresentou sua versão dos acontecimentos e acusou o comandante de não cumprir o combinado. Ele também reconheceu que errou ao abandonar o grupo e pediu desculpas aos companheiros e torcedores.
Apesar do desgaste, CR7 reafirmou o desejo de continuar representando o país e declarou que seguirá à disposição da equipe nacional após cumprir a suspensão aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza