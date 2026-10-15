Jhon Arias, do Palmeiras, em jogo contra o Fluminense no Maracanã - Cesar Greco / Palmeiras

Jhon Arias, do Palmeiras, em jogo contra o Fluminense no MaracanãCesar Greco / Palmeiras

Publicado 15/10/2026 13:52

O meia-atacante Jhon Arias postou fotos da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (14), com uma música enigmática. Após ser vaiado ao longo dos 90 minutos por torcedores do seu ex-clube no Maracanã , o jogador publicou registros ao som da faixa "Bendiciones", do cantor porto-riquenho Bad Bunny, que deseja o bem até para pessoas que passaram a falar mal dele, levantando especulações sobre uma possível indireta.

"Bênçãos pra todo mundo, saúde e vida pra todo mundo, no clube, garrafas pra todo mundo, até pra aqueles que mudaram de lado e falaram mal de mim", afirma uma das partes da música.

"Então, não fale disso, fale comigo sobre progresso, eles me mostram o dedo enquanto eu mando beijos pra eles, minha vida é VIP e sua energia ruim não entra aqui, estou me protegendo do vírus e dos invejosos", destaca outro momento da canção postada pelo jogador.

'As pessoas têm amnésia', diz Arias

Arias vestiu a camisa do Fluminense entre 2021 e 2025. O colombiano logo se consolidou como uma das referências da equipe no período e foi pilar nas conquistas da Libertadores 2023 e Recopa Sul-Americana 2024, além dos Campeonatos Cariocas 2022 e 2023. Deixou o clube rumo ao Wolverhampton, da Inglaterra, e garantiu que se retornasse ao Brasil, sua prioridade seria o Tricolor.

No entanto, após semanas de negociação, o jogador acabou fechando com o Palmeiras. Por isso, ele foi alvo de intensas vaias na noite desta quarta-feira, no Maracanã. A primeira ofensa aconteceu assim que os torcedores começaram a encher o estádio. Os gritos foram de "ei, Arias vai tomar no c...". Depois, quando o nome do colombiano apareceu no telão, os xingamentos voltaram, com vaias e gritos de "Judas".

Após o duelo, que terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1, Arias garantiu que não se abala com as vaias e afirmou que as pessoas têm "amnésia".

"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", afirmou o meia-atacante.