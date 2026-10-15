Rafael Câmara, novo piloto da Haas - Divulgação / @rafaccamara88

Rafael Câmara, novo piloto da HaasDivulgação / @rafaccamara88

Publicado 15/10/2026 11:53

O Brasil terá dois pilotos na Fórmula 1 em 2027. O pernambucano Rafael Câmara foi anunciado pela Haas, nesta quinta-feira (15), e vai substituir o francês Esteban Ocon. O jovem, de 21 anos, assinou contrato multianual até o fim de 2028 com a equipe americana e será companheiro do britânico Oliver Berman.

"Estou muito feliz por ter alcançado o sonho. Claro que não vai acabar por aqui, mas muito contente por realizar uma parte e estar na Fórmula 1. Foram muitos anos nessa caminhada com meus pais, principalmente. Muito sacrifício, muita dedicação", disse Rafael Câmara à "TV Globo".

Nascido em Recife, Rafael Câmara vai se tornar o 34º piloto brasileiro a integrar o grid da Fórmula 1. Porém, ele será o primeiro nordestino na categoria. Entre os 33 que já participaram de pelo menos uma corrida, 22 nasceram na região Sudeste, cinco no Sul, um no Centro-Oeste, um no Norte e quatro fora do país.



Com o acerto de Rafael Câmara com a Haas, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. A última vez que o país teve dois pilotos na categoria foi em 2016, quando Felipe Massa defendeu a Williams e Felipe Nasr pilotou pela Sauber.

Rafael Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, que quebrou o jejum de brasileiros na categoria em 2025. O paulista, de 22 anos, foi campeão da Fórmula 2 e Fórmula 3 em anos consecutivos, antes de chegar na Fórmula 1. Atualmente na Audi, vem recebendo elogios e tem contrato garantido para 2027.

Antes de estrear na Fórmula 1, Rafael Câmara ainda disputa o título da Fórmula 2 em 2026. Atualmente, o pernambucano lidera a competição com 207 pontos, sete a mais do que o vice-líder Nikola Tsolov. Restam duas etapas, no Catar e Abu Dhabi. Porém, não é garantido que as etapas serão realizadas.