Wesley ficou responsável por marcar Vini Jr no jogo entre Roma e Real Madrid - Filippo Monteforte / AFP

Wesley ficou responsável por marcar Vini Jr no jogo entre Roma e Real MadridFilippo Monteforte / AFP

Publicado 15/10/2026 10:20

O técnico Mourinho, do Real Madrid, elogiou o lateral-direito Wesley, que foi revelado pelo Flamengo e joga pela Roma, da Itália. Após a partida entre as equipes europeias desta quarta-feira (14), na Liga dos Campeões, que terminou em vitória dos espanhóis por 4 a 3 , o treinador ressaltou a qualidade do defensor, responsável por marcar Vini Jr ao longo do confronto.

"Dificultou a vida do Vini em termos ofensivos e nos dificultou em termos defensivos. Eu já sabia que era um bom jogador, mas foi a primeira vez que o vi e foi ainda melhor do que eu pensava. Projeta-se com muita velocidade para o ataque. O Wesley é muito bom jogador", afirmou.

Apesar do resultado positivo, o jogo, disputado no Estádio Olímpico, na capital italiana, foi de dificuldade para os madridistas. O time perdia por 3 a 1 até os 37 minutos do segundo tempo, até que Endrick saiu do banco e entrou em ação: participou do segundo gol do clube e marcou o terceiro. Depois disso, o zagueiro Rüdiger aproveitou cruzamento de Güler em escanteio e empurrou ao fundo da rede, sacramentando a virada.

O Real Madrid segue 100% na competição europeia, com duas vitórias em dois jogos. O próximo adversário será o Red Bull Leipzig, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira (21).

'Coisa ridícula'

O técnico português questionou a postura da organização. "É normal um jogador descobrir que vai levar uma suspensão de quatro jogos duas horas antes da partida? Não precisa responder. É normal? Não poderiam ter anunciado agora, amanhã de manhã? Precisavam fazer isso quando estávamos a caminho do estádio? Em português, dizem: 'Gato escondido com o rabo de fora'. Acho que o gato não está mais escondido. O gato saiu da toca, sem vergonha nenhuma", esbravejou.

Mourinho ainda falou sobre o impacto em receber a informação horas antes do duelo decisivo pela Liga dos Campeões. "Absurdo, parece uma coisa ridícula. Parece uma coisa feita de propósito para perturbar antes do jogo importante para o Vini e para a equipe. Os 4 jogos [de punição] me parecem um absurdo. Mas é um absurdo estarmos chegando no estádio e ficarmos sabendo do castigo", ponderou.