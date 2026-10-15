Wesley ficou responsável por marcar Vini Jr no jogo entre Roma e Real MadridFilippo Monteforte / AFP
Mourinho rasga elogios a jogador revelado pelo Flamengo: 'Muito bom'
Técnico do Real Madrid ficou impressionado com qualidade do lateral-direito Wesley, atualmente na Roma, após partida entre as equipes
Vídeo! Atletas do Estudiantes se revoltam com não expulsão de Paquetá
Meia do Flamengo acertou rosto de Piovi com o braço; arbitragem puniu o brasileiro com o cartão amarelo e VAR não recomendou revisão
Flamengo tem atuação pouco inspirada, mas segura o Estudiantes
Rubro-Negro empatou sem gols em La Plata e precisará de uma vitória simples na próxima quinta (22) para avançar à final da Libertadores
Ex-dono da SAF do Vasco se diz culpado por fraude de R$ 2,5 bilhões
Josh Wander foi CEO da 777 Partners, empresa que comprou ações do Cruz-Maltino em 2022, e é julgado pela Justiça dos EUA
Endrick demonstra confiança em Mourinho: 'Se estiver bem, vou jogar'
Brasileiro, de 20 anos, entrou no fim da partida e foi decisivo para virada do clube espanhol sobre a Roma na Liga dos Campeões
Jornalista reprova espetada de Arias: 'Deve a carreira ao Fluminense'
Eric Faria, comentarista da Globo, criticou o colombiano do Palmeiras por declarações direcionadas à torcida tricolor, no Maracanã
Arthur Chaves treina com elenco e pode voltar contra a Chapecoense
Zagueiro sofreu um trauma na bacia e no abdômen por conta de uma pancada na derrota em clássico com o Vasco, na semana passada
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