Kane em campo pelo BayernAFP
Contratado em 2023, Kane é o principal jogador do Bayern de Munique. O inglês fez sua estreia na Supercopa contra o RB Leipzig, em uma derrota por 3 a 0. Na temporada 2023/24, o atacante terminou sem conquistar títulos, apesar de ter se tornado o primeiro inglês a ser artilheiro do Campeonato Alemão, com 36 gols em 32 jogos, terminando na segunda colocação, atrás do campeão Bayer Leverkusen.
Na temporada seguinte, vieram os dias de glória. Em 2024/25, o Bayern de Munique conquistou o Campeonato Alemão com duas rodadas de antecedência, somando 82 pontos. Novamente, Kane terminou como artilheiro da competição, com 26 gols, e garantiu seu primeiro título na carreira. Além disso, o inglês tornou-se o primeiro jogador de seu país a marcar dez gols em uma única edição da Liga dos Campeões atuando pelo clube alemão.
Em 2025/26, o Bayern de Munique conquistou três títulos nacionais: o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Kane terminou como artilheiro da Bundesliga, com 36 gols, pela terceira temporada consecutiva.
Kane conquistou duas vezes a Chuteira de Ouro como principal artilheiro das ligas europeias desde que chegou ao Bayern. Na atual temporada, soma sete gols e oito assistências em oito partidas. Ao todo, o inglês acumula 154 gols e 37 assistências em 156 jogos pelo clube alemão.
Momento da temporada do Bayern De Munique
Os bávaros retornam a campo no próximo sábado (17), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão, contra o RB Leipzig. O duelo será às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena.
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