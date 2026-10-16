Tite tem sido elogiado pelos jogadores, apesar dos resultados ruins nas primeiras semanas - Vitor Silva / Botafogo

Tite tem sido elogiado pelos jogadores, apesar dos resultados ruins nas primeiras semanasVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/10/2026 00:00

O Botafogo enfrenta a Chapecoense amanhã, às 18h, no Nilton Santos, em um duelo importante para dar mais um passo na luta contra o rebaixamento. Para o técnico Tite, porém, a partida representa mais do que a conquista de três pontos. Sem vencer desde que assumiu o comando alvinegro, o treinador tenta mudar o cenário neste início de trabalho e evitar que sua passagem pelo Glorioso seja marcada por uma sequência negativa logo nos primeiros jogos.

Desde que chegou ao Botafogo, Tite somou apenas um ponto em três jogos. O único resultado positivo foi o empate em 1 a 1 com o Coritiba, na última segunda, no Couto Pereira. Antes, o treinador sofreu derrotas para o Mirassol (2 a 0) e para o Vasco (2 a 1). Diante da Chapecoense, um novo empate fará o comandante igualar o desempenho de sua chegada ao Cruzeiro. Já em caso de derrota, Tite terá seu pior início de trabalho, considerando os quatro primeiros jogos de uma equipe.

Além do desempenho irregular nos jogos, Tite já acumulou sua primeira expulsão no comando do Alvinegro. O treinador recebeu o cartão vermelho no clássico contra o Vasco. Por conta da suspensão, o comandante não pôde ficar à beira do gramado na partida contra o Coritiba.

Apesar do início complicado, Tite recebeu elogios do volante Danilo. O jogador destacou a postura do treinador no dia a dia, a experiência acumulada ao longo da carreira e a intensidade dos treinamentos desde sua chegada ao Botafogo.

"Está sendo bom demais no dia a dia. A carreira que tem, os títulos que ganhou, isso fala por si só. Não temos como chegar e apontar o dedo. Ele chegou, abraçou todo mundo, nos blindou. Acho que veio para somar, para construir um time forte", disse o volante ao canal oficial do clube.

Danilo também brincou com a carga de trabalho imposta pelo comandante alvinegro, ressaltando a intensidade.

"O treino é pesado, intenso. Às vezes pedimos para descansar", brincou.

Reportagem do estagiário

Vinícius Gomes, sob

supervisão de Danillo Pedrosa