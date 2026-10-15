Endrick em campo pelo Real MadridAFP
Endrick demonstra confiança em Mourinho: 'Se estiver bem, vou jogar'
Brasileiro, de 20 anos, entrou no fim da partida e foi decisivo para virada do clube espanhol sobre a Roma na Liga dos Campeões
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Jornalista reprova espetada de Arias: 'Deve a carreira ao Fluminense'
Eric Faria, comentarista da Globo, criticou o colombiano do Palmeiras por declarações direcionadas à torcida tricolor, no Maracanã
Arthur Chaves treina com elenco e pode voltar contra a Chapecoense
Zagueiro sofreu um trauma na bacia e no abdômen por conta de uma pancada na derrota em clássico com o Vasco, na semana passada
Bayern encaminha renovação de contrato de Harry Kane
Aos 33 anos, atacante deve estender o vínculo até 2029 e soma títulos nacionais e duas Chuteiras de Ouro desde que chegou ao futebol alemã
Ex-Vasco marca e decide partida na Inglaterra: 'Feliz em ajudar'
Reforço do Cruz-Maltino em 2020, brasileiro vive bom momento na Championship e ajuda o Middlesbrough na briga pela liderança
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