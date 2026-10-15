Endrick em campo pelo Real Madrid - AFP

Endrick em campo pelo Real MadridAFP

Publicado 15/10/2026 22:19

Destaque na vitória sobre a Roma por 4 a 3 na Liga dos Campeões na última quarta-feira (14), na Itália, o atacante Endrick, de 20 anos, se mostrou tranquilo em relação a receber novas oportunidades com José Mourinho no Real Madrid.

"Tenho certeza de que Mourinho faz o que é melhor para a equipe. Se eu tiver que jogar, jogarei. Se não, não jogarei", afirmou depois da vitória sobre os italianos.

O atacante Endrick, de 20 anos, viveu nesta quarta-feira (14) um momento mágico pelo Real Madrid, em partida pela Liga dos Campeões contra a Roma, na Itália. O brasileiro entrou no fim da partida, participou de um gol e marcou outro na virada impressionante do Real Madrid para 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1 faltando apenas sete minutos para o fim do tempo regulamentar.

Endrick teve sua primeira grande oportunidade com José Mourinho na temporada e acabou respondendo dentro de campo. Apesar do pouco espaço, o técnico do Real Madrid já havia dito na última semana que não pretende emprestar o brasileiro.

"Esqueçam os clubes interessados. É melhor sentarem para esperar porque ficarão cansados. É um jogador que eu adoro, que tem potencial incrível e é muito importante para nós", disse o técnico português em entrevista à TNT Sports. "Quem está atrás dele vai ter que lutar muito comigo, porque entendo que ele não precisa ser emprestado e vai ter muito sucesso por aqui".



Mourinho ainda explicou que o motivo de praticamente não tê-lo utilizado foi por questões físicas. Afinal, Endrick sofreu um pequeno problema muscular na pré-temporada e ficou praticamente um mês sem ficar à disposição, o que o fez ficar atrás fisicamente dos companheiros.



"Eu já conversei com ele, é verdade que desde que se recuperou ainda não teve chance. Foi azar dele porque, na hora que fizemos o gol, ele ia entrar. Depois, ganhando e com 10 (jogadores), é normal que o treinador mude a cabeça e tenha outras opções", explicou.



A imprensa espanhola tem noticiado nas últimas semanas que Endrick havia sinalizado positivamente para um empréstimo ao Milan, da Itália, em janeiro. No primeiro semestre deste ano, o brasileiro defendeu o Lyon por seis meses, antes da Copa do Mundo.