Rafael Câmara, novo piloto da HaasDivulgação / @rafaccamara88

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Estadão Conteúdo
Nesta quinta-feira (15), o grid da Fórmula 1 para 2027 ganhou uma cara nova, com a Haas anunciando a contratação de Rafa Câmara. Assim, com grande parte das equipes com seus pilotos definidos, restam apenas mais três vagas na principal categoria do automobilismo para a próxima temporada.
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A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem.

A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido.
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O atual grid da Fórmula 1 para 2027: 

. Haas: Rafa Câmara
. McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
. Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
. Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
. Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
. Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
. Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg
. Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
. Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon. Atualmente o brasileiro disputa a F2, pela equipe Invicta Racing e lidera a competição com 207 pontos, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.