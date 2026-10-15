Rafael Câmara, novo piloto da HaasDivulgação / @rafaccamara88
A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem.
A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido.
O atual grid da Fórmula 1 para 2027:
. McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
. Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
. Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
. Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
. Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
. Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg
. Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
. Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
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