Ayrton Senna e McLaren fizeram uma parceria de sucesso de 1988 a 1993Jean-Loup Gautreau / AFP

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Hugo Perruso
A confirmação de Rafael Câmara como piloto da Haas a partir de 2027 amplia a forte relação da Fórmula 1 com o Brasil. Com três campeões mundiais, um total de oito títulos e 101 vitórias, além de uma equipe que competiu na décadas de 70 e 80, o país chegará a 34 pilotos na categoria.
Campeão da Fórmula 3 em 2025 e na liderança da Fórmula 2 nesta temporada, o pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto no grid de largada. A presença de dois brasileiros não acontecia desde 2016, quando Felipe Massa correu pela Williams e Felipe Nasr, pela Sauber.
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Dos 33 pilotos que passaram pela Fórmula 1 até aqui, os principais foram Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Os três são os únicos campeões mundiais do Brasil na categoria, além de terem colocado o país em outro patamar a partir da década de 70.
Ayrton Senna conquistou o tricampeonato em 1988, 1990 e 1991 pela McLaren e tornou-se uma lenda do automobilismo mundial. Não à toa, possui os recordes de mais vitórias (41), pódios (80) e poles (65) entre os brasileiros, tendo corrido de 1984 a 1994, quando sofreu o trágico acidente em Ímola.
Rival de Senna na pista e fora dela, Nelson Piquet foi o primeiro tricampeão do país: em 1981 e 1983 pela Brabham e 1987, pela Williams. É o segundo com mais poles (24) e vitórias (23) e terceiro com mais pódios (60).
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Emerson Fittipaldi foi bicampeão: em 1972, pela Lotus, e 1974, pela McLaren. Graças a ele e suas 14 vitórias, 6 poles e 35 pódios, a categoria ganhou popularidade. Além disso, foi o primeiro a vencer o GP do Brasil, em 1973 e 1974.
Além dos três, Rubens Barrichello e Felipe Massa se destacaram, não com títulos, mas com carreiras consolidadas na Fórmula 1, especialmente pela Ferrari. Rubinho, inclusive, é o piloto do país que mais participou de GP. São 326 (com 322 largadas), seguido por Massa, com 272 (269 largadas).
Os dois também conquistaram 11 vitórias, cada um. Além deles e dos três campeões, somente José Carlos Pace subiu ao lugar mais alto do pódio, em Interlagos em 1975, quando corria pela Brabham.
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Curiosidades sobre os pilotos brasileiros na F-1

- Chico Landi foi o primeiro brasileiro a correr na categoria, entre 1951 e 1956.

- Luiz Pereira Bueno tem apenas um GP de Fórmula 1 na carreira, o do Brasil em 1973, correndo pela Surtees.

- O Brasil ficou sem piloto titular no grid entre 2017 e 2024. No período, Pietro Fittipaldi disputou dois GPs pela Haas, em 2020, mas como piloto reserva.

- Somente seis brasileiros conseguiram vitórias e poles: Ayrton Senna (41 vitórias e 65 poles), Nelson Piquet (23 e 24), Felipe Massa (11 e 16), Rubens Barrichello (11 e 14), Emerson Fittipaldi (14 e 6) e José Carlos Pace (1 e 1).

- A Copersucar-Fittipaldi foi a única equipe brasileira a disputar GPs de Fórmula 1. Foram 122, com 104 largadas da escuderia criada pelos irmãos Emerson e Wilsinho Fittipaldi.
Da estreia em 1975 até 1982, foram três pódios conquistados pela equipe: um segundo lugar de Emerson no Brasil, em 1978, e dois terceiros, de Keke Rosberg no GP da Argentina e Emerson no GP do Oeste dos Estados Unidos, ambos em 1980.

Todos os pilotos do país

Chico Landi

Gino Bianco

Hermano da Silva Ramos

Fritz d'Orey

Emerson Fittipaldi

Carlos Pace

Wilson Fittipaldi

Luiz Bueno

Ingo Hoffmann

Alex Ribeiro

Nelson Piquet

Chico Serra

Raul Boesel

Roberto Moreno

Ayrton Senna

Mauricio Gugelmin

Christian Fittipaldi

Rubens Barrichello

Pedro Diniz

Ricardo Rosset

Tarso Marques

Ricardo Zonta

Luciano Burti

Enrique Bernoldi

Felipe Massa

Cristiano da Matta

Antonio Pizzonia

Nelsinho Piquet

Lucas di Grassi

Bruno Senna

Felipe Nasr

Pietro Fittipaldi

Gabriel Bortoleto

Rafael Câmara