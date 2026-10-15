Ayrton Senna e McLaren fizeram uma parceria de sucesso de 1988 a 1993 - Jean-Loup Gautreau / AFP

Ayrton Senna e McLaren fizeram uma parceria de sucesso de 1988 a 1993Jean-Loup Gautreau / AFP

Publicado 15/10/2026 15:05 | Atualizado 15/10/2026 15:06

três campeões mundiais, um total de oito títulos e 101 vitórias, além de uma equipe que competiu na décadas de 70 e 80, o país chegará a 34 pilotos na categoria.

confirmação de Rafael Câmara como piloto da Haas a partir de 2027 amplia a forte relação da Fórmula 1 com o Brasil. Com, além de uma equipe que competiu na décadas de 70 e 80, o país chegará a 34 pilotos na categoria.

Campeão da Fórmula 3 em 2025 e na liderança da Fórmula 2 nesta temporada, o pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto no grid de largada. A presença de dois brasileiros não acontecia desde 2016, quando Felipe Massa correu pela Williams e Felipe Nasr, pela Sauber.



Dos 33 pilotos que passaram pela Fórmula 1 até aqui, os principais foram Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Os três são os únicos campeões mundiais do Brasil na categoria, além de terem colocado o país em outro patamar a partir da década de 70.



Ayrton Senna conquistou o tricampeonato em 1988, 1990 e 1991 pela McLaren e tornou-se uma lenda do automobilismo mundial. Não à toa, possui os recordes de mais vitórias (41), pódios (80) e poles (65) entre os brasileiros, tendo corrido de 1984 a 1994, quando sofreu o trágico acidente em Ímola.



Rival de Senna na pista e fora dela, Nelson Piquet foi o primeiro tricampeão do país: em 1981 e 1983 pela Brabham e 1987, pela Williams. É o segundo com mais poles (24) e vitórias (23) e terceiro com mais pódios (60).



Já Emerson Fittipaldi foi bicampeão: em 1972, pela Lotus, e 1974, pela McLaren. Graças a ele e suas 14 vitórias, 6 poles e 35 pódios, a categoria ganhou popularidade. Além disso, foi o primeiro a vencer o GP do Brasil, em 1973 e 1974.



Além dos três, Rubens Barrichello e Felipe Massa se destacaram, não com títulos, mas com carreiras consolidadas na Fórmula 1, especialmente pela Ferrari. Rubinho, inclusive, é o piloto do país que mais participou de GP. São 326 (com 322 largadas), seguido por Massa, com 272 (269 largadas).



Os dois também conquistaram 11 vitórias, cada um. Além deles e dos três campeões, somente José Carlos Pace subiu ao lugar mais alto do pódio, em Interlagos em 1975, quando corria pela Brabham.



Curiosidades sobre os pilotos brasileiros na F-1



- Chico Landi foi o primeiro brasileiro a correr na categoria, entre 1951 e 1956.



- Luiz Pereira Bueno tem apenas um GP de Fórmula 1 na carreira, o do Brasil em 1973, correndo pela Surtees.



- O Brasil ficou sem piloto titular no grid entre 2017 e 2024. No período, Pietro Fittipaldi disputou dois GPs pela Haas, em 2020, mas como piloto reserva.



- Somente seis brasileiros conseguiram vitórias e poles: Ayrton Senna (41 vitórias e 65 poles), Nelson Piquet (23 e 24), Felipe Massa (11 e 16), Rubens Barrichello (11 e 14), Emerson Fittipaldi (14 e 6) e José Carlos Pace (1 e 1).



- A Copersucar-Fittipaldi foi a única equipe brasileira a disputar GPs de Fórmula 1. Foram 122, com 104 largadas da escuderia criada pelos irmãos Emerson e Wilsinho Fittipaldi.

Da estreia em 1975 até 1982, foram três pódios conquistados pela equipe: um segundo lugar de Emerson no Brasil, em 1978, e dois terceiros, de Keke Rosberg no GP da Argentina e Emerson no GP do Oeste dos Estados Unidos, ambos em 1980.



Todos os pilotos do país



Chico Landi



Gino Bianco



Hermano da Silva Ramos



Fritz d'Orey



Emerson Fittipaldi



Carlos Pace



Wilson Fittipaldi



Luiz Bueno



Ingo Hoffmann



Alex Ribeiro



Nelson Piquet



Chico Serra



Raul Boesel



Roberto Moreno



Ayrton Senna



Mauricio Gugelmin



Christian Fittipaldi



Rubens Barrichello



Pedro Diniz



Ricardo Rosset



Tarso Marques



Ricardo Zonta



Luciano Burti



Enrique Bernoldi



Felipe Massa



Cristiano da Matta



Antonio Pizzonia



Nelsinho Piquet



Lucas di Grassi



Bruno Senna



Felipe Nasr



Pietro Fittipaldi



Gabriel Bortoleto



Rafael Câmara