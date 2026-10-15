A confirmação de Rafael Câmara como piloto da Haas a partir de 2027 amplia a forte relação da Fórmula 1 com o Brasil. Com três campeões mundiais, um total de oito títulos e 101 vitórias, além de uma equipe que competiu na décadas de 70 e 80, o país chegará a 34 pilotos na categoria.
Campeão da Fórmula 3 em 2025 e na liderança da Fórmula 2 nesta temporada, o pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto no grid de largada. A presença de dois brasileiros não acontecia desde 2016, quando Felipe Massa correu pela Williams e Felipe Nasr, pela Sauber.
Dos 33 pilotos que passaram pela Fórmula 1 até aqui, os principais foram Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Os três são os únicos campeões mundiais do Brasil na categoria, além de terem colocado o país em outro patamar a partir da década de 70.
Ayrton Senna conquistou o tricampeonato em 1988, 1990 e 1991 pela McLaren e tornou-se uma lenda do automobilismo mundial. Não à toa, possui os recordes de mais vitórias (41), pódios (80) e poles (65) entre os brasileiros, tendo corrido de 1984 a 1994, quando sofreu o trágico acidente em Ímola.
Rival de Senna na pista e fora dela, Nelson Piquet foi o primeiro tricampeão do país: em 1981 e 1983 pela Brabham e 1987, pela Williams. É o segundo com mais poles (24) e vitórias (23) e terceiro com mais pódios (60).
Já Emerson Fittipaldi foi bicampeão: em 1972, pela Lotus, e 1974, pela McLaren. Graças a ele e suas 14 vitórias, 6 poles e 35 pódios, a categoria ganhou popularidade. Além disso, foi o primeiro a vencer o GP do Brasil, em 1973 e 1974.
Além dos três, Rubens Barrichello e Felipe Massa se destacaram, não com títulos, mas com carreiras consolidadas na Fórmula 1, especialmente pela Ferrari. Rubinho, inclusive, é o piloto do país que mais participou de GP. São 326 (com 322 largadas), seguido por Massa, com 272 (269 largadas).
Os dois também conquistaram 11 vitórias, cada um. Além deles e dos três campeões, somente José Carlos Pace subiu ao lugar mais alto do pódio, em Interlagos em 1975, quando corria pela Brabham.
- Chico Landi foi o primeiro brasileiro a correr na categoria, entre 1951 e 1956.
- Luiz Pereira Bueno tem apenas um GP de Fórmula 1 na carreira, o do Brasil em 1973, correndo pela Surtees.
- O Brasil ficou sem piloto titular no grid entre 2017 e 2024. No período, Pietro Fittipaldi disputou dois GPs pela Haas, em 2020, mas como piloto reserva.
- Somente seis brasileiros conseguiram vitórias e poles: Ayrton Senna (41 vitórias e 65 poles), Nelson Piquet (23 e 24), Felipe Massa (11 e 16), Rubens Barrichello (11 e 14), Emerson Fittipaldi (14 e 6) e José Carlos Pace (1 e 1).
- A Copersucar-Fittipaldi foi a única equipe brasileira a disputar GPs de Fórmula 1. Foram 122, com 104 largadas da escuderia criada pelos irmãos Emerson e Wilsinho Fittipaldi.
Da estreia em 1975 até 1982, foram três pódios conquistados pela equipe: um segundo lugar de Emerson no Brasil, em 1978, e dois terceiros, de Keke Rosberg no GP da Argentina e Emerson no GP do Oeste dos Estados Unidos, ambos em 1980.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.