Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos pelo Real MadridJose Jordan / AFP
“Fiquei chateado depois da substituição porque sempre quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador. Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. No fim, o Vini sempre volta. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.
Em 2026/27, o brasileiro soma um gol e três assistências em dez partidas, sendo nove entre os titulares. Com o desempenho aquém do esperado, ele tem sido alvo de críticas dos torcedores: “As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Jude (Bellingham) joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães”.
Suspensão no Campeonato Espanhol
O camisa 7 descobriu a punição pouco antes de entrar em campo no duelo com a Roma. “Acho que a suspensão veio em uma hora ruim. Eles tiveram o dia todo para aplicar a suspensão, e eu só fiquei sabendo quando cheguei ao estádio. A regra é nova, e os dirigentes da La Liga sempre vêm nos explicar as novidades, mas não explicaram esta. Nunca cometi nenhum ato de violência contra outro jogador. Sofro faltas com frequência, e um cartão amarelo sempre é suficiente para mim”, disse.
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