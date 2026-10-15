Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 15/10/2026 14:37

Vini Jr analisou o difícil começo de temporada pelo Real Madrid depois da vitória de virada por 4 a 3 sobre a Roma , na quarta-feira (14), pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O atacante teve mais uma atuação apagada e acabou substituído por Endrick aos 14 minutos da etapa final, quando o time merengue perdia por 3 a 1. Apesar da fase ruim, o camisa 7 mostrou confiança para dar a volta por cima.

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“Fiquei chateado depois da substituição porque sempre quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador. Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. No fim, o Vini sempre volta. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.



Em 2026/27, o brasileiro soma um gol e três assistências em dez partidas, sendo nove entre os titulares. Com o desempenho aquém do esperado, ele tem sido alvo de críticas dos torcedores: “As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Jude (Bellingham) joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães”. “Fiquei chateado depois da substituição porque sempre quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador. Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. No fim, o Vini sempre volta. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.Em 2026/27, o brasileiro soma um gol e três assistências em dez partidas, sendo nove entre os titulares. Com o desempenho aquém do esperado, ele tem sido alvo de críticas dos torcedores: “As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Jude (Bellingham) joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães”.

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