Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos pelo Real MadridJose Jordan / AFP

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Theo Faria
Vini Jr analisou o difícil começo de temporada pelo Real Madrid depois da vitória de virada por 4 a 3 sobre a Roma, na quarta-feira (14), pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O atacante teve mais uma atuação apagada e acabou substituído por Endrick aos 14 minutos da etapa final, quando o time merengue perdia por 3 a 1. Apesar da fase ruim, o camisa 7 mostrou confiança para dar a volta por cima.
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“Fiquei chateado depois da substituição porque sempre quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador. Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. No fim, o Vini sempre volta. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’.

Em 2026/27, o brasileiro soma um gol e três assistências em dez partidas, sendo nove entre os titulares. Com o desempenho aquém do esperado, ele tem sido alvo de críticas dos torcedores: “As vaias certamente não ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Jude (Bellingham) joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães”.
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Suspensão no Campeonato Espanhol

Vini Jr também falou sobre os quatro jogos de suspensão que recebeu da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) depois da expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último sábado (10). O atacante desfalcará o Real Madrid diante de Sevilla, Barcelona, Racing Club e Valencia. No período, poderá atuar na Liga dos Campeões, contra RB Leipzig e AEK.

O camisa 7 descobriu a punição pouco antes de entrar em campo no duelo com a Roma. “Acho que a suspensão veio em uma hora ruim. Eles tiveram o dia todo para aplicar a suspensão, e eu só fiquei sabendo quando cheguei ao estádio. A regra é nova, e os dirigentes da La Liga sempre vêm nos explicar as novidades, mas não explicaram esta. Nunca cometi nenhum ato de violência contra outro jogador. Sofro faltas com frequência, e um cartão amarelo sempre é suficiente para mim”, disse.