Endrick comemorando o terceiro gol do Real MadridFILIPPO MONTEFORTE / AFP
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Atacante brasileiro voltou a receber chances e teve papel importante para a virada do Real Madrid sobre a Roma, pela Liga dos Campeões
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