Endrick comemorando o terceiro gol do Real Madrid - FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Endrick comemorando o terceiro gol do Real MadridFILIPPO MONTEFORTE / AFP

Publicado 15/10/2026 10:55 | Atualizado 15/10/2026 11:03

Endrick voltou a receber chances e brilhou na vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões . Sem muitas oportunidades com o técnico José Mourinho e com o futuro indefinido, o atacante foi acionado contra a Roma, nesta última quarta-feira (14), pela segunda rodada da fase de liga da competição, e participou de dois dos três gols da virada. Com isso, ele recebeu elogios da imprensa espanhola.

"Endrick avançou, muito mais eficiente que seu antecessor, forçando a Roma a recuar e conceder escanteios. O pé esquerdo de Arda Güler estava lá para realizar três milagres. O primeiro, pela direita, foi desviado por Endrick e finalizado por Espi. O segundo foi uma finalização direta de Endrick, que tem fôlego de sobra. E o terceiro, nos acréscimos, um chute à queima-roupa de Rüdiger", elogiou o jornal "Marca".

Após retornar de empréstimo do Lyon, Endrick tinha a expectativa de receber mais oportunidades no Real Madrid. Porém, ele só tinha atuado em quatro minutos no jogo contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com as declarações do técnico José Mourinho dizendo que conta com o brasileiro, na prática a história era diferente. O jogador, inclusive, deixou o futuro em aberto.

"Eu vivo o dia a dia. Se for pra sair em janeiro vou sair, se for para ficar, vou ficar. Fazer o que Deus tocar no meu coração, vou fazer o que ele bem me falar. Agradeço muito ao Mourinho. Está sendo um dos primeiros treinadores que realmente conversou comigo. Confiei de mão aberta. Enquanto eu estiver aqui, não vou trabalhar para o treinador ganhar, mas sim o Real Madrid", disse Endrick.

Endrick entrou aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de Vini Jr, que teve mais uma atuação sem brilho. O camisa 9 foi acionado quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 e participou de dois dos três gols da virada. No primeiro lance, cabeceou firme e o goleiro deu rebote no pé de Carlos Espí. Depois, mais uma vez de cabeça, o atacante brasileiro estufou as redes.

Com o gol marcado diante da Roma, Endrick chegou a marca do duplo-duplo em 2026, somando todas as participações diretas por clubes e seleções. No período, ele jogou pelo Lyon, da França, e Real Madrid, além da seleção brasileira. Ao todo, foram 33 jogos, dez gols e dez assistências, somando 20 participações diretas em gols em 2.052 minutos em campo.