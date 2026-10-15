Endrick em campo pelo Real MadridAFP
Endrick se declara ao Real Madrid: 'Amo esse clube'
Brasileiro, de 20 anos, entrou no fim da partida e foi decisivo para virada do clube espanhol sobre a Roma na Liga dos Campeões
Flamengo busca quinta final em oito anos para igualar domínio do Boca
Rubro-Negro conquistou três títulos e chegou a uma decisão nos últimos anos; números são semelhantes aos do clube argentino nos anos 2000
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Brasileiro, de 20 anos, entrou no fim da partida e foi decisivo para virada do clube espanhol sobre a Roma na Liga dos Campeões
Fluminense tropeçou em outras semifinais de Libertadores e avançou
Gol no fim mantém a confiança do elenco tricolor, e Canobbio e Thiago Silva apontam o que precisa ser feito diferente na volta
Flamengo evoca boas memórias contra argentinos na semi da Libertadores
Nos dois últimos títulos, 2022 e 2025, Rubro-Negro bateu times do país vizinho para chegar à final; agora, terá o Estudiantes pela frente
Marcão vê Fluminense efetivo e elogia Wesley Natã: 'Está crescendo'
Tricolor precisará vencer o Palmeiras por dois gols de diferença na próxima quarta-feira (21) em São Paulo para se classificar para final
Arias diz que não se abala com vaias e alfineta: 'Estou na história'
Jogador, de 28 anos, foi hostilizado por torcedores do Fluminense durante toda a partida da semifinal da Libertadores no Maracanã
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