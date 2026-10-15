Raphinha é um dos pilares do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Raphinha é um dos pilares do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 15/10/2026 09:41

O atacante Raphinha, do Barcelona, está de volta . O jogador treinou com o grupo nesta quinta-feira (15) e se tornou uma opção para o técnico Hansi Flick antes da sequência decisiva da próxima semana, quando o time encara o PSG, pela Liga dos Campeões, e o Real Madrid, no Campeonato Espanhol.

O brasileiro já havia se recuperado de um desconforto muscular na coxa sofrido pela seleção brasileira em amistoso do último dia 29 de setembro , contra a Austrália. No entanto, ele combinou com Flick que não jogaria as partidas contra o Getafe e o Galatasaray para se preservar, conforme o jornalista Luis Rojo, do 'Marca'.

O objetivo da comissão técnica ao adotar cautela com o atleta é evitar que aconteça o mesmo da temporada passada, quando o departamento apressou o retorno de Raphinha após uma lesão e, depois, ele sofreu mais dois machucados.

Destaque do Barcelona

Raphinha é, com sobras, o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 12 gols em sete jogos, além de três assistências. Ele é considerado uma das principais referências da equipe, apesar do time ter tido boas atuações na sua ausência, nas vitórias sobre o Getafe e o Galatasaray, com Gabriel Jesus, Adeyemi e Gordon assumindo o protagonismo.

O retorno do brasileiro ao time titular, no entanto, deve ser feito de forma gradual. A tendência é que ele entre no segundo tempo contra o Real Betis, neste sábado (17), para atuar desde o início das partidas da semana que vem, contra o PSG, na terça-feira (20), e o Real Madrid, no domingo (25).

Querido pela torcida

Recentemente, Raphinha renovou seu com o Barcelona até junho de 2030. Nos últimos meses, o jogador recebeu elogios públicos do diretor esportivo do clube, Deco, e de Hansi Flick. "É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time", afirmou o técnico do time.

Raphinha é considerado um dos pilares do Barcelona. Na atual temporada, o jogador ostenta, até agora, a impressionante marca de 14 gols marcados e três assistências, um total de 17 participações em gols, em apenas oito jogos, somando o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.