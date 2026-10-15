Raphinha é um dos pilares do BarcelonaDivulgação / Barcelona
Raphinha volta a treinar pelo Barcelona antes de sequência decisiva
Jogador estava em processo de recuperação de um desconforto muscular na coxa, sofrido durante amistoso pela seleção brasileira
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