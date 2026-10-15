Pulgar e Montenegro protagonizaram situações polêmicas no clássico de domingo (11)Gilvan de Souza / Flamengo e Marina Garcia / Fluminense
Pulgar e Montenegro são absolvidos pelo STJD após polêmicas no Fla-Flu
Volante rubro-negro e presidente tricolor foram julgados nesta quinta-feira (15) e escaparam de punições; relembre as denúncias
Com Rafael Câmara, veja curiosidades sobre pilotos brasileiros na F-1
Brasil conta com Senna, Piquet e Fittipaldi como campeões, com seis vencedores de corridas e também já teve uma equipe na categoria
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Pernambucano de 21 anos assume lugar do Esteban Ocon na Haas e será companheiro do britânico Oliver Bearman na escuderia americana
Vini Jr abre o jogo sobre má fase no Real Madrid: ‘Chateado’
Atacante brasileiro tem sido alvo de críticas da torcida merengue neste começo de temporada, mas mostrou confiança em volta por cima
Leandro Castán cobra dívida de R$ 3,2 milhões do Vasco na Justiça
Valor é referente a acordo firmado na rescisão contratual; clube carioca pagou apenas duas das 66 parcelas previstas ao ex-zagueiro
STJ mantém Vasco x Boca Juniors pela Sul-Americana no Maracanã
Decisão de presidente do Tribunal de não acatar pedido da gestão de Flamengo e Fluminense acaba com longa briga judicial
Fluminense perde invencibilidade de 35 anos com derrota para Palmeiras
Tricolor não era derrotado com mais de 60 mil torcedores no Maracanã desde 1991, quando foi superado pelo Bragantino no Brasileirão
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