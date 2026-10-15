Antony teve a casa invadida durante a partida entre Betis e Porto, pela Liga dos Campeões - Fred Tanneau / AFP

Antony teve a casa invadida durante a partida entre Betis e Porto, pela Liga dos CampeõesFred Tanneau / AFP

Publicado 15/10/2026 13:09



Antony teve a casa invadida enquanto defendia o Real Betis na vitória por 3 a 2 sobre o Porto, na última quarta-feira (14), pela Liga dos Campeões . O episódio ocorreu em Sevilha, na Espanha, durante a partida. Na manhã desta quinta-feira (15), o atacante se manifestou nas redes sociais e relatou a revolta com o ocorrido, destacando o impacto emocional sobre sua família.

Em pronunciamento, o brasileiro ressaltou a sensação de insegurança provocada pela invasão, para além dos prejuízos materiais. Apesar do abalo, afirmou que pretende reconstruir os bens perdidos e seguir em frente.

Confira o pronunciamento de Antony



"Hoje quero compartilhar uma situação muito triste e revoltante. Uma noite que prometia ser brilhante acabou se tornando uma noite de raiva, tristeza e frustração.



Minha casa foi invadida.



É difícil explicar a sensação de ter sua casa invadida. Saber que tudo o que conquistamos com tanto esforço, trabalho e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das batalhas que travamos para conseguir cada coisa. Mas o que mais dói e me deixa mais revoltado não é apenas a perda material. É a sensação de insegurança no lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos. É olhar para minha família e ver nos olhos das pessoas que mais amo o medo e a insegurança que uma situação dessas deixa para trás.

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Diante de tudo isso, uma coisa ficou ainda mais clara para mim: não existe bem material no mundo que valha mais do que a vida, a paz e o bem-estar da minha família. Tudo o que perdemos, podemos recuperar. Continuaremos trabalhando; nossos sonhos ainda estão vivos e nosso desejo de seguir em frente permanece intacto. O que realmente importa é poder olhar para minha família e saber que ainda estamos juntos, unidos e fortes o suficiente para superar este momento incrivelmente difícil.



A raiva e a sensação de insegurança permanecem. Mas também existe a certeza de que nossa maior riqueza nunca esteve nos bens materiais que tínhamos em casa, mas nas pessoas que a transformam em um verdadeiro lar. Porque, no fim das contas, minha maior conquista nunca foi tudo o que pude comprar, mas a família que tenho ao meu lado. E por eles, eu recomeçaria do zero e reconstruiria tudo quantas vezes fossem necessárias."

Diante de tudo isso, uma coisa ficou ainda mais clara para mim: não existe bem material no mundo que valha mais do que a vida, a paz e o bem-estar da minha família. Tudo o que perdemos, podemos recuperar. Continuaremos trabalhando; nossos sonhos ainda estão vivos e nosso desejo de seguir em frente permanece intacto. O que realmente importa é poder olhar para minha família e saber que ainda estamos juntos, unidos e fortes o suficiente para superar este momento incrivelmente difícil.A raiva e a sensação de insegurança permanecem. Mas também existe a certeza de que nossa maior riqueza nunca esteve nos bens materiais que tínhamos em casa, mas nas pessoas que a transformam em um verdadeiro lar. Porque, no fim das contas, minha maior conquista nunca foi tudo o que pude comprar, mas a família que tenho ao meu lado. E por eles, eu recomeçaria do zero e reconstruiria tudo quantas vezes fossem necessárias."

Desde que chegou ao Betis, em janeiro de 2025, Antony soma 82 partidas oficiais, 23 gols e 16 assistências. Na temporada 2025/26, o brasileiro teve seu melhor desempenho pelo clube, com participação direta em 24 tentos ao longo de 46 jogos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria