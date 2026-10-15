Ex-Vasco, Neto Borges comemora gol pelo Middlesbrough - Divulgação / Middlesbrough

Ex-Vasco, Neto Borges comemora gol pelo MiddlesbroughDivulgação / Middlesbrough

Publicado 15/10/2026 20:19

Em bom momento no Middlesbrough, o lateral-esquerdo brasileiro Neto Borges é um dos principais jogadores da equipe na atual edição da Championship, segunda divisão do campeonato inglês. Na última rodada, em partida eletrizante, o ex-Vasco marcou o gol da vitória da equipe já na reta final de duelo contra o Stoke City, fora de casa.

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Com grande início na competição, o Middlesbrough ocupa o segundo lugar na tabela e dá indícios de que brigará pelo acesso à Premier League. Após o triunfo por 3 a 2 sobre o Stoke, Neto Borges celebrou o gol marcado e, principalmente, a vitória da equipe.

"Apenas feliz de ajudar o meu time. Assim que aconteceu, [a jogada] eu simplesmente pensei: 'Vou marcar'. Então, quando você acredita... As coisas acontecem. Então, sim, estou feliz, muito feliz", declarou o lateral-esquerdo.



Neto Borges vive sua segunda temporada pelo Middlesbrough. Em 2024/25, teve bom início pela equipe, mas foi emprestado para o Bristol City em 2025/26. Agora, retornou ao time e parece estar conquistando espaço.

Além da experiência no futebol inglês, o jogador teve outras passagens pelo futebol europeu. No começo da carreira, defendeu o Hammarby, da Suécia, e o Genk, da Bélgica. Depois, em 2022, se juntou ao Tondela, de Portugal, e passou duas temporadas no Clermont, da França, antes de se mudar para a Inglaterra.

No Brasil, Neto Borges defendeu o Tubarão, de Santa Catarina, clube que o revelou. Dois anos depois, foi trazido pelo Vasco por empréstimo, vindo do futebol belga.

A passagem pelo Cruz-Maltino não foi exatamente como o esperado. Entre agosto de 2020 e junho de 2021, o defensor não conseguiu se firmar e atuou em apenas 23 partidas, sendo 15 como titular. O período, foi marcado por polêmicas extracampo.