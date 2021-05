Neto Borges Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Rio - O lateral Neto Borges está tentando conseguir uma rescisão contratual com o Vasco na Justiça. Emprestado pelo Genk-BEL até o fim de julho deste ano, o jogador ingressou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-1) onde, além da rescisão, cobra R$ 770.010,28 alegando salários atrasados desde dezembro de 2020, gratificação natalina não recebida e assédio moral sofrido. A foi dada primeiramente pelo Esporte News Mundo.

No entanto, de acordo com o site "GE", o pedido foi negado em primeira instância pela juíza Luciana Gonçalves de Oliveira Pereira das Neves, titular da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT. O atleta ainda pode recorrer.



Até o momento, o Vasco não foi notificado sobre a ação. A juíza alegou que não há provas documentais de que Neto não recebe salários desde dezembro.