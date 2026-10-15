Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027Rafael Ribeiro/CBF
CBF deseja que Seleção feminina jogue apenas no Brasil até a Copa
Confederação espera marcar ao menos seis amistosos em território nacional ao longo do primeiro semestre de 2027; Mundial começa em junho
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Flamengo leva vantagem sobre o Estudiantes na história do confronto
em busca por vaga na final, Rubro-Negro reencontra adversário da fase de grupos em 2026 e das quartas da Libertadores de 2025
Tenista sérvio recebe suspensão de 24 anos por manipulação de jogos
Stefan Milicevic recebeu multa de 70 mil dólares após investigação apontar interferência em 12 partidas e tentativa de recrutar atletas
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Rubro-Negro encara o Estudiantes nesta quinta (15), pela semifinal do torneio; camisa 10 já havia postado mensagem de apoio ao Fluminense
Vasco avalia poupar titulares contra o São Paulo antes de semifinal
Cruz-Maltino venceu o jogo de ida contra o Boca Juniors por 1 a 0 e decidirá a vaga na final na próxima terça-feira (20), no Maracanã
Jogador acusado de manipulação cobra indenização de R$ 600 mil da CBF
Thiago Souza alega que ficou com depressão profunda e que adquiriu síndrome do pânico após ser taxado de desonesto por causa da acusação
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