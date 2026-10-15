Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027 - Rafael Ribeiro/CBF

Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/10/2026 18:31

A CBF está negociando ao menos seis amistosos para a seleção brasileira feminina até a Copa do Mundo de 2027 , que será sediada no Brasil. A ideia da entidade é marcar todos os jogos pré-Copa em território nacional, para aproximar os torcedores da equipe, inclusive dando ênfase a locais que têm menor ligação com a modalidade, de acordo com o portal 'GE'.

Os principais candidatos a receber os amistosos são: Maracanã, Mané Garrincha, Fonte Nova e o Mineirão. Os dois primeiros estádios são as principais prioridades da CBF, pois estão localizados em cidades nas quais a Seleção atuará na fase de grupos.

São Paulo também está nesse grupo, mas a Neo Química Arena, um dos estádios mais representativos para o futebol brasileiro feminino, já foi descartada por ter recebido um amistoso recentemente.

Além deles, a Arena da Amazônia e o Mangueirão são opções que estão no radar da CBF. Estes palcos estão localizados em estados com baixa adesão popular ao futebol feminino.

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Outros estádios que não foram citados também podem se tornar uma opção para a entidade, diante da possibilidade de não haver datas disponíveis nos candidatos originais.

Datas dos amistosos

O Brasil ainda irá jogar dois amistosos neste ano, ambos contra o Japão, em Hiroshima e Okayama, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro. Estes amistosos em solo brasileiro só devem ocorrer nas primeiras Data Fifas de 2027, em fevereiro e abril. Além disso, uma partida comemorativa de "despedida" antes da Copa deve acontecer em junho.



Quem enfrentará o Brasil?

O desejo da CBF e da própria Seleção é enfrentar adversários que apresentem grandes diferenças táticas entre si, com nível de enfrentamento mais alto, para por a equipe a prova antes de uma competição tão importante como a Copa do Mundo.

Diante disso, há expectativa de que seleções europeias topem participar de algum dos duelos, mas até o momento não há nada concreto.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo