Filipe Luís segue invicto no comando do Mônaco - Valery Hache / AFP

Filipe Luís segue invicto no comando do MônacoValery Hache / AFP

Publicado 15/10/2026 16:00

Mônaco de Filipe Luís segue invicto na temporada 2026/27. O time do principado venceu o CSKA Sofia por 2 a 1, nesta quinta-feira (15), na Bulgária, pela primeira rodada da fase classificatória da Liga Conferência. Paris Brunner e Ansu Fati marcaram os gols da equipe comandada pelo técnico brasileiro ainda no primeiro tempo, enquanto Zwarts descontou na reta final da partida.

Jogando fora de casa, o time comandado por Filipe Luís sofreu com a pressão do adversário. Invicto em casa na temporada, o CSKA Sofia teve mais posse de bola e pressionou o Mônaco, mas não conseguiu converter o volume em chances claras. Por outro lado, a equipe do principado foi letal nos contra-ataques. Paris Brunner abriu o placar logo aos três minutos, enquanto Ansu Fati ampliou aos 43.

Na etapa final, o Mônaco quase fez o terceiro, mas Zakaria acertou a trave. Com a vantagem no placar e o relógio a favor, o time do principado diminuiu o ritmo. O CSKA Sofia diminuiu aos 30 minutos com gol de cabeça de Zwarts e pressionou no fim, com direito até goleiro na área em cobrança de escanteio. Mas nada disso foi o suficiente para evitar a derrota para a equipe comandada por Filipe Luís.

Com a vitória na estreia na Liga Conferência, o Mônaco permanece invicto na temporada. Na competição continental, o time eliminou o Gornik Zabrze, da Polônia, na fase preliminar, e se garantiu na fase de liga. Já no Campeonato Francês, lidera com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, incluindo um triunfo sobre o atual campeão Paris Saint-Germain.

Invicto na temporada, o Mônaco volta a campo no próximo domingo (18), às 12h15 (de Brasília), contra o Lorient, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês. Depois, recebe o Freiburg, da Alemanha, na quinta-feira (22), às 16h, pela segunda rodada da fase classificatória da Liga Conferência.