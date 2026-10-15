Filipe Luís segue invicto no comando do MônacoValery Hache / AFP
Mônaco de Filipe Luís estreia com vitória na Liga Conferência
Com gols de Brunner e Ansu Fati no primeiro tempo, time do principado vence CSKA Sofia, da Bulgária, por 2 a 1, fora de casa
Jardim admite dificuldades, mas vê jogo dentro do esperado no Flamengo
Rubro-Negro foi dominado pelo Estudiantes, mas voltou para o Rio de Janeiro com empate na partida de ida da semifinal da Libertadores
Paquetá vê 'jogo inteligente' do Flamengo contra Estudiantes
Meia destacou grandeza da partida e reforçou que o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples no Rio para avançar à final
Vídeo! Atletas do Estudiantes se revoltam com não expulsão de Paquetá
Meia do Flamengo acertou rosto de Piovi com o braço; arbitragem puniu o brasileiro com o cartão amarelo e VAR não recomendou revisão
Tite precisa vencer para evitar pior início de trabalho da carreira
Técnico somou apenas um ponto em três jogos disputados no comando do Fogão
Flamengo tem atuação pouco inspirada, mas segura o Estudiantes
Rubro-Negro empatou sem gols em La Plata e precisará de uma vitória simples na próxima quinta (22) para avançar à final da Libertadores
Ex-dono da SAF do Vasco se diz culpado por fraude de R$ 2,5 bilhões
Josh Wander foi CEO da 777 Partners, empresa que comprou ações do Cruz-Maltino em 2022, e é julgado pela Justiça dos EUA
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