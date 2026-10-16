Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos pelo Real Madrid, nove entre os titularesJosep Lago / AFP
“Sua história inspira a crença nessa ressurreição. Quando chegou ao Real Madrid, dúvidas cercavam seu imenso talento, que ele ainda não havia encontrado uma maneira de traduzir em resultados. Perdeu chances, enfrentou críticas e se tornou alvo de chacotas. Muitos duvidavam que ele pudesse atingir o nível esperado”, publicou o jornal.
“O problema não é mais simplesmente voltar a marcar gols. Trata-se de recuperar a convicção com que ele encarava a bola, persistia após errar e assumia a responsabilidade”, complementou.
O periódico comentou a importância do elenco para trazer de volta a melhor versão do camisa 7. No entanto, reforçou que a retomada de confiança só depende dele. “O time pode se unir em torno dele, o treinador pode lhe dar oportunidades e todos podem lembrá-lo de tudo o que ele conquistou. Mas ninguém pode lhe devolver a confiança ou a audácia necessárias para tentar novamente quando as coisas dão errado. Essa parte do processo de reconstrução não admite intermediários”, avaliou.
Em 2026/27, Vini Jr soma um gol e três assistências em dez jogos, nove entre os titulares.
O que disse Vini Jr
“Estou chateado comigo mesmo por não estar no meu melhor nível. No fim, o Vini sempre volta. Não tenho dúvidas de que voltarei”, declarou o brasileiro, justamente em entrevista ao ‘Marca’.
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