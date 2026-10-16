Vini Jr foi expulso em duelo entre Real Madrid e VillarrealOscar del Pozo / AFP
Recurso do Real Madrid é rejeitado, e Vini Jr segue suspenso
Atacante brasileiro pegou quatro jogos de gancho após ser expulso na vitória sobre o Villarreal por puxar o cabelo do adversário
Recurso do Real Madrid é rejeitado, e Vini Jr segue suspenso
Atacante brasileiro pegou quatro jogos de gancho após ser expulso na vitória sobre o Villarreal por puxar o cabelo do adversário
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