Vini Jr foi expulso em duelo entre Real Madrid e VillarrealOscar del Pozo / AFP

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Rodrigo Souza
O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou, nesta sexta-feira (16), o recurso do Real Madrid para reduzir a suspensão de Vini Jr. Com isso, o órgão manteve o gancho de quatro partidas para o atacante brasileiro, que foi expulso na vitória sobre o Villarreal por 1 a 0, no último sábado (10), por puxar o cabelo do adversário.
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O lance ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque que terminou em gol de Vini Jr, o VAR flagrou que o atacante puxou o cabelo de Nathan Saliba e ganhou vantagem durante a corrida. Após revisar a jogada, o árbitro Isidro Díaz de Mera aplicou o cartão vermelho para o brasileiro, que deixou o campo revoltado com a decisão.
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Na súmula do jogo, o árbitro Isidro Díaz de Mera relatou que o brasileiro teve uma atitude agressiva após ser expulso e que precisou ser contido pelos companheiros de equipe. Após o jogo, o atacante pediu desculpas nas redes sociais. Em seguida, o Real Madrid entrou com recurso e alegou que não houve puxão de cabelo, mas sim um contato acidental da mão com o cabelo durante uma disputa física.
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Vini Jr foi enquadrado em dois artigos do Código Disciplinar. O atacante recebeu dois jogos de suspensão por conduta violenta fora de uma disputa de bola, conforme o artigo 130.2, além de outros dois jogos por protestar contra a arbitragem, com base no artigo 127. O camisa 7 do Real Madrid também recebeu multas nas duas penalidades, de acordo com o artigo 52.
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Suspenso por quatro partidas, Vini Jr vai desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Barcelona, no próximo domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Em quarto lugar, o time merengue encara o rival, que é o líder e tem 100% de aproveitamento. Além disso, o brasileiro também desfalca a equipe contra Sevilla, Racing Santander e Valencia.