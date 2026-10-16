Fraizer Campbell nos tempos de Manchester UnitedAndrew Yates / AFP
Campbell explicou que começou a usar a substância durante sua passagem pelo Crystal Palace, entre 2014 e 2017, como uma forma de relaxar após partidas. O hábito, inicialmente restrito aos momentos posteriores aos jogos, acabou se tornando frequente e evoluiu para uma dependência.
"Eu me sentia relaxado, e isso me acalmava mais do que qualquer outra coisa. Eu usava depois dos jogos também. E depois de um jogo é um momento bem difícil de relaxar. Eu definitivamente era viciado", disse.
Dependência provocava cansaço
"Eu nunca usaria em um dia de jogo, porque isso me deixava muito tranquilo, e eu já sou uma pessoa bem tranquila. Se eu estivesse mais tranquilo, teria dificuldade para começar a correr", explicou.
Com o passar do tempo, Campbell começou a sentir fadiga constante, sem compreender inicialmente a origem do problema. Segundo ele, a dependência se agravou após o fim da carreira.
"Quando eu tive mais tempo para mim ao me aposentar, tive mais tempo para usar o Snus. Piorou muito depois que terminei de jogar futebol, porque eu não via o lado negativo enquanto jogava."
A decisão de parar veio ao notar o desgaste físico provocado pelo hábito. Livre da substância, o inglês comemorou a mudança de rotina.
"Cheguei a um ponto em que me sentia fadigado e não conseguia identificar o motivo. Obviamente era o Snus. Parei, porque não me trazia nenhum benefício", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.