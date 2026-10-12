Michael Carrick é o técnico do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Michael Carrick é o técnico do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

Publicado 12/10/2026 21:49





O United chegará ao estádio Metropolitano após empatar em 1 a 1 com o Tottenham no sábado (10), resultado que o deixou com apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Campeonato Inglês — seu pior desempenho nesta fase do campeonato desde 1986.



A partida contra o 'Atleti' na Liga dos Campeões surge como a oportunidade para começar a reagir.



"Amanhã, sem dúvida, temos que começar fortes. Sabemos o que nos espera e estaremos preparados para isso", disse Carrick nesta segunda-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo.



"Acho que deu para ver, pela forma como reagimos (contra o Tottenham), especialmente no segundo tempo, que os jogadores estão com fome de vitória e com vontade de consertar as coisas", acrescentou.



Carrick disse compreender que as pessoas classifiquem a situação atual como um "desastre", mas garantiu que não concorda com essa visão. O técnico do Manchester United, Michael Carrick, disse nesta segunda-feira (12) que sua equipe tem vontade e capacidade para superar o que vem sendo seu pior início de temporada em 40 anos, às vésperas de enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões O United chegará ao estádio Metropolitano após empatar em 1 a 1 com o Tottenham no sábado (10), resultado que o deixou com apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Campeonato Inglês — seu pior desempenho nesta fase do campeonato desde 1986.A partida contra o 'Atleti' na Liga dos Campeões surge como a oportunidade para começar a reagir."Amanhã, sem dúvida, temos que começar fortes. Sabemos o que nos espera e estaremos preparados para isso", disse Carrick nesta segunda-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo."Acho que deu para ver, pela forma como reagimos (contra o Tottenham), especialmente no segundo tempo, que os jogadores estão com fome de vitória e com vontade de consertar as coisas", acrescentou.Carrick disse compreender que as pessoas classifiquem a situação atual como um "desastre", mas garantiu que não concorda com essa visão.

"Para conquistar qualquer coisa, é preciso ser capaz de enfrentar situações difíceis e superá-las", explicou, convicto de que a equipe dará a volta por cima.



Carrick confirmou que Luke Shaw e Kobbie Mainoo não viajaram para Madri após saírem com problemas físicos da partida contra o Tottenham.



O técnico garantiu que não sente pressão externa, apesar do mau início de temporada da equipe.



Carrick também demonstrou todo o seu respeito pelo Atlético de Madrid e pelo trabalho que seu colega, Diego Simeone, vem realizando no clube.



"É possível ver a marca dele na equipe e em todo o clube", observou Carrick, alertando que eles são "realmente perigosos nesta competição [a Liga dos Campeões]".



"O fato de nosso primeiro jogo fora de casa no torneio ser aqui representa um grande teste para nós e um desafio que encaramos com muito entusiasmo", acrescentou Carrick.

Além do jogo entre Atlético de Madrid e Manchester United, a rodada da Liga dos Campeões contará com outra partida de peso: o Manchester City encara o PSG nesta quarta-feira (13), na Inglaterra, às 16h. No mesmo dia e horário, o Real Madrid enfrenta a Roma.