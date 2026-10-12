Michael Carrick é o técnico do Manchester UnitedOli Scarff / AFP
O United chegará ao estádio Metropolitano após empatar em 1 a 1 com o Tottenham no sábado (10), resultado que o deixou com apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Campeonato Inglês — seu pior desempenho nesta fase do campeonato desde 1986.
A partida contra o 'Atleti' na Liga dos Campeões surge como a oportunidade para começar a reagir.
"Amanhã, sem dúvida, temos que começar fortes. Sabemos o que nos espera e estaremos preparados para isso", disse Carrick nesta segunda-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo.
"Acho que deu para ver, pela forma como reagimos (contra o Tottenham), especialmente no segundo tempo, que os jogadores estão com fome de vitória e com vontade de consertar as coisas", acrescentou.
Carrick disse compreender que as pessoas classifiquem a situação atual como um "desastre", mas garantiu que não concorda com essa visão.
Carrick confirmou que Luke Shaw e Kobbie Mainoo não viajaram para Madri após saírem com problemas físicos da partida contra o Tottenham.
O técnico garantiu que não sente pressão externa, apesar do mau início de temporada da equipe.
Carrick também demonstrou todo o seu respeito pelo Atlético de Madrid e pelo trabalho que seu colega, Diego Simeone, vem realizando no clube.
"É possível ver a marca dele na equipe e em todo o clube", observou Carrick, alertando que eles são "realmente perigosos nesta competição [a Liga dos Campeões]".
"O fato de nosso primeiro jogo fora de casa no torneio ser aqui representa um grande teste para nós e um desafio que encaramos com muito entusiasmo", acrescentou Carrick.
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